Klas­si­ker aus der Ober­li­ga der Rockmusik

Am 14. Juli 2023 um 19 Uhr tritt die Rock- und Funk-Band „Pulp Fic­tion“ bei einem Open-Air-Kon­zert in Wei­den­berg auf. Das Publi­kum bekommt Welt­hits von Grup­pen wie Eagles, Queen, Toto, Doo­bie Brot­hers, Super­tramp, Poin­ters Sisters und Gene­sis zu hören.

Für die belieb­te Kel­ler­nacht von Wei­den­berg, die nicht mehr statt­fin­det, bie­ten der Grün­der die­ser legen­dä­ren Ver­an­stal­tung, Roland Sei­ler, und sein Team den Musik­freun­den der Regi­on in die­sem Jahr eine Alter­na­ti­ve: Am Frei­tag, 14. Juli, wird die ober­frän­ki­sche Spit­zen­band „Pulp Fic­tion“ die Besu­cher beim Wei­den­ber­ger „Kel­ler-Open-Air“ auf der Insel der Schön­manns­müh­le mit anspruchs­vol­len Rock‑, Funk- und Dis­co-Pop-Klas­si­kern unter­hal­ten. Das Kon­zert beginnt um 19 Uhr, Ein­lass ist um 17.30 Uhr.

„Pulp Fic­tion“ besteht aus einer Sän­ge­rin und acht Musi­kern – dar­un­ter zwei Blä­ser –, die in füh­ren­den Cover- und Big­bands Nord­bay­erns gespielt und als Berufs­mu­si­ker deut­sche Stars auf Tour­neen beglei­tet haben. Der Bas­sist der Band ist unter ande­rem auf CDs des Welt­stars Eros Rama­zot­ti zu hören. Über Nacht bekannt gewor­den ist die Grup­pe 2018 durch einen Auf­tritt als Vor­grup­pe des Welt­stars Bon­nie Tyler auf dem Mais­el-Weiß­bier­fest in Bay­reuth. Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­de die Band unter ande­rem bei einer gro­ßen Musik­show mit dem Hee­res­mu­sik­korps Veits­höch­heim auf der Lui­sen­burg-Natur­büh­ne in Wun­sie­del gefei­ert. „Pulp Fic­tion“ spielt jeden Ton live, ohne Com­pu­ter-Ein­spie­lun­gen, Sequen­cer und Midi­files, und bie­tet einen mit­rei­ßen­den Mix aus Klas­si­kern von Grup­pen und Inter­pre­ten wie Toto, Queen, Eagles, Litt­le River Band, Super­tramp, Phil Coll­ins, Joe Cocker, Man­fred Mann, Geor­ge Micha­el, Abba, Paul Simon, Gene­sis, Doo­bie Brot­hers, Poin­ter Sisters, Earth, Wind & Fire, Peter Gabiel, Tina Tur­ner und Fleet­wood Mac. „Die­se Voll­blut­mu­si­ker und ihre Sän­ge­rin haben unser Publi­kum schon bei der Kel­ler­nacht 2019 begei­stert“, sagt Roland Sei­ler. „Pulp Fic­tion besticht nicht nur durch instru­men­ta­le Klas­se, son­dern auch durch einen mehr­stim­mi­gen Har­mo­nie­ge­sang, wie man ihn sel­ten zu hören bekommt von einer Cover-Band.“

Kar­ten für das Kon­zert gibt es im Vor­ver­kauf auf der Inter­net-Platt­form www​.okticket​.de. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sen­ten auf der Face­book-Sei­te von Kult-Tour e.V. Weidenberg.