Wer­ke von Johann Seba­sti­an Bach, Felix Man­dels­sohn Bar­thol­dy und Cesar Franck

Am Sams­tag, den 15.07.2023, fin­det um 11:00 Uhr in der Chri­stus­kir­che sowie um 12:00 Uhr in der Stadt­pfarr­kir­che die Höch­stadter Orgel­tour mit Flo­ri­an Engel­hardt statt. Anmel­dun­gen für den Bus­trans­fer bit­te per E‑Mail inkl. Per­so­nen­zahl. Ver­an­stal­ter ist die evang­li­sche und katho­li­sche Kir­che in Höchstadt.

Ansprech­part­ner ist Flo­ri­an Engel­hardt, zu errei­chen unter florianEngelhardt@​gmx.​de.