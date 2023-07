Alle Wild­tie­re brau­chen Was­ser. Des­halb lei­den Vögel, Säu­ger und Insek­ten unter Trocken­pe­ri­oden und Hit­ze­wel­len. Sie haben oft Schwie­rig­kei­ten Was­ser zu fin­den, da Bäche, Tüm­pel und Pfüt­zen schnell aus­trock­nen. Der BUND Natur­schutz emp­fiehlt im Gar­ten, auf dem Bal­kon oder der Ter­ras­se täg­lich fri­sches Was­ser für Wild­tie­re anzu­bie­ten und den Gar­ten mög­lichst natur­nah zu gestalten.

Lang­an­hal­ten­de Trocken­pe­ri­oden und hei­ße Som­mer­ta­ge sind ein Pro­blem für unse­re Wild­tie­re. Die mei­sten decken zwar ihren Flüs­sig­keits­be­darf über­wie­gend mit der Nah­rung, aber wenn sie durch die Hit­ze weni­ger Fut­ter­tie­re fin­den, kön­nen beson­ders Säu­ge­tie­re schnell dehy­drie­ren oder ver­hun­gern. „Igel bei­spiels­wei­se fin­den bei Trocken­heit weni­ger Nah­rung, da sich Wür­mer und Lar­ven tie­fer in die Erde zurück­zie­hen als sonst“, erklärt Rot­raud Krü­ger von der Kreis­grup­pe Forch­heim. „Eich­hörn­chen wer­den auf der Suche nach Was­ser rich­tig unvor­sich­tig. Der Durst bringt die Tie­re dazu in Regen­ton­nen oder Gar­ten­tei­che zu stei­gen, wo sie ertrin­ken können.“

Auch Vögel haben Pro­ble­me mit der Hit­ze. „Unse­re gefie­der­ten Freun­de kön­nen nicht schwit­zen. Um Wär­me abzu­ge­ben kann man sie dar­um der­zeit häu­fig beim Hecheln mit offe­nem Schna­bel beob­ach­ten. Beim Ein- und Aus­at­men durch den offe­nen Schna­bel ver­dun­stet Was­ser und kühlt den Kör­per. Das schafft Lin­de­rung. Dafür müs­sen sie aber auch mehr trin­ken“, erläu­tert Frau Krüger.

Schwie­ri­ger ist die Situa­ti­on für die Jung­tie­re der Gebäu­de­brü­ter, die der­zeit noch im Nest gefüt­tert wer­den. „Wenn es in den Nestern unter den Dach­zie­geln tags­über mehr als 50 Grad heiß wird, sprin­gen man­che noch flug­un­fä­hi­ge Jung­vö­gel ver­zwei­felt aus dem Nest, um der Hit­ze zu ent­kom­men“, so Rot­raud Krü­ger wei­ter. „Je nach Ent­wick­lungs­zu­stand und Vogel­art, wer­den die Jung­vö­gel außer­halb des Nestes von den Vogel­el­tern wei­ter­ver­sorgt. Rot­kehl­chen oder Haus­spat­zen wer­den auch am Boden gefüt­tert. Jun­ge Mau­er­seg­ler brau­chen aber Hil­fe, da sie von den Eltern nicht wei­ter­ver­sorgt werden“.

Fach­kun­di­gen Rat kann man sich hier bei der Kreis­grup­pe Forch­heim einholen.

Übri­gens: auch Insek­ten suchen Was­ser­stel­len auf. „Soli­tär leben­de Wild­bie­nen brin­gen Was­ser in ihre Behau­sung, um die Brut­zel­len und Nest­ein­gän­ge zu mit feuch­ter Mas­se ver­schlie­ßen zu können.

Dies kann man an Insek­ten­nist­stät­ten sehr gut beob­ach­ten. Honig­bie­nen benö­ti­gen das Nass für die Her­stel­lung ihres Fut­ter­safts. Das Drü­sen­se­kret der Ammen­bie­nen, auch Gelee Roy­al genannt, besteht näm­lich größ­ten­teils aus Was­ser. Es wird zur Auf­zucht der Brut und zur Füt­te­rung ihrer Köni­gin genutzt.

Trän­ken jetzt auf­stel­len: Wer unse­re Wild­tie­re im Gar­ten unter­stüt­zen will, stellt Was­ser­trän­ken auf. Eine fla­che Scha­le mit Frisch­was­ser reicht schon aus. Auf­ge­stellt wird die Trän­ke an einem schat­ti­gen und gut über­schau­ba­ren Ort, damit sich mög­li­che Fein­de nicht unbe­merkt anschlei­chen kön­nen. An hei­ßen Tagen soll­te ver­un­rei­nig­tes Was­ser täg­lich getauscht wer­den, damit sich kei­ne Krank­heits­er­re­ger bil­den kön­nen. „Für eine Insek­ten­trän­ke braucht man noch zusätz­li­ches Natur­ma­te­ri­al, auf dem die Tie­re lan­den kön­nen. Das kön­nen Zwei­ge, Moos oder Stei­ne sein“, erklärt die Biologin.

Genau­so wich­tig wie Was­ser­trän­ken ist eine natur­na­he Gar­ten­ge­stal­tung. Hei­mi­sche Hecken und Sträu­cher, Hoch­stau­den und unge­mäh­te Wie­sen bie­ten Schutz und Schat­ten. Sie küh­len die Umge­bung und lie­fern Nah­rung in Form von Insek­ten, Samen und Bee­ren. Das­sel­be gilt auch für begrün­te Außen­fas­sa­den. Und wer aus­rei­chend Platz hat, soll­te dau­er­haft Was­ser in klei­nen Tüm­peln bis hin zu grö­ße­ren Tei­chen anbie­ten. Tie­re, die in einem Natur­gar­ten leben, kön­nen Trocken­heit und Hit­ze­pe­ri­oden bes­ser tole­rie­ren, weil ent­spre­chen­de schat­ti­ge Struk­tu­ren vor­han­den sind.