Jan Schif­fers lädt ein

Bam­berg – Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Jan Schif­fers (AfD) lädt am Frei­tag, 14.07.2023, von 15 bis 18 Uhr zu sei­ner näch­sten Bür­ger­sprech­stun­de im Bür­ger­bü­ro, Schüt­zen­stra­ße 12, ein. Um War­te­zei­ten zu ver­mei­den, wird um eine Anmel­dung unter der Tel. 0951/914 166–45 oder per E‑Mail an buero@​jan-​schiffers-​mdl.​de gebeten.