Am Mon­tag (03. Juli 2023) um 9:20 Uhr wur­de die Inte­grier­te Leit­stel­le (ILS) Bayreuth/​Kulmbach über einen Ver­kehrs­un­fall in der Tri­stan­stra­ße in Bay­reuth infor­miert. Dem­nach han­del­te es sich um einen Unfall mit meh­re­ren Fahr­zeu­gen, bei dem ein Auto umge­kippt war.

Auf­grund der Mel­dung im Not­ruf ging die Leit­stel­le zunächst von einem Unfall mit meh­re­ren Fahr­zeu­gen und ver­letz­ten Per­so­nen aus. Dar­auf­hin wur­den drei Ret­tungs­wa­gen (zwei vom BRK und einer von dem pri­va­ten Ret­tungs­dienst­un­ter­neh­men SKS) sowie ein Not­arzt­ein­satz­fahr­zeug (eben­falls vom BRK) alarmiert.

Bei der Ankunft der ersten Ret­tungs­kräf­te stell­te sich jedoch her­aus, dass nur eine Per­son leich­te Ver­let­zun­gen erlit­ten hat­te. Nur eines der am Unfall betei­lig­ten Fahr­zeu­ge war mit nur einer Per­son besetzt gewesen.

Die ver­letz­te Per­son wur­de zur wei­te­ren Behand­lung mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus gebracht.

Die Poli­zei und Feu­er­weh­ren aus Bay­reuth sicher­ten die Unfall­stel­le ab und ent­fern­ten das beschä­dig­te Fahr­zeug von der Fahrbahn.