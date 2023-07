A9, PEG­NITZ. Ein 25-jäh­ri­ger Mann wur­de am Diens­tag­mor­gen auf der A9 von einem Fahr­zeug erfasst. Er ver­starb noch an der Unfall­stel­le. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth klärt die genau­en Umstän­de des Unfalls.

Am frü­hen Diens­tag­mor­gen, gegen 3 Uhr, prall­te ein Dacia aus unge­klär­ter Ursa­che mehr­fach gegen die Leit­plan­ke auf Höhe der Rast­an­la­ge Frän­ki­sche Schweiz in Fahrt­rich­tung Mün­chen. Dabei ver­teil­ten sich Fahr­zeug­tei­le auf meh­re­ren Fahr­strei­fen. Ein wei­te­rer Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te sein Fahr­zeug an die­sen Tei­len. Anschlie­ßend trat der 25-jäh­ri­ger Fah­rer des ersten Fahr­zeu­ges auf die Fahr­bahn und wur­de von einem Vol­vo mit schwe­di­scher Zulas­sung erfasst. Poli­zei und Ret­tungs­kräf­te konn­te nur noch den Tod des Man­nes fest­stel­len. Die Insas­sen des Vol­vos, eine schwe­di­sche Fami­lie, erlit­ten einen Schock. Sie blieb jedoch unverletzt.

Die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth muss­te für die Unfall­auf­nah­me die Fahr­bahn in süd­li­cher Rich­tung für meh­re­re Stun­den sper­ren. Die Staats­an­walt­schaft bestell­te einen Gut­ach­ter an die Unfall­stel­le, ein Poli­zei­hub­schrau­ber unter­stütz­te durch Luft­auf­nah­men. Die genaue Unfall­ur­sa­che ist nun Teil der lau­fen­den Ermittlungen.