Stadt­rat Halil Tas­de­len, ver­hei­ra­tet, zwei Kin­der, staat­lich geprüf­ter Bau­tech­ni­ker, fei­ert am Sams­tag, 8. Juli 2023, sei­nen 50. Geburts­tag. Der Jubi­lar gehört dem Stadt­rat Bay­reuth seit Mai 2008 an und ist Mit­glied der SPD-Stadt­rats­frak­ti­on. Tas­de­len ist Mit­glied in fol­gen­den Stadt­rats­aus­schüs­sen und son­sti­gen Gre­mi­en: Bau‑, Jugend- und Per­so­nal­aus­schuss, Kom­mis­si­on für die Städ­te­part­ner­schaft mit Süleyman­pa­sa, Sport­kom­mis­si­on, Bei­rat für das Kom­mu­na­le Jugend­zen­trum, Inte­gra­ti­ons­bei­rat, Auf­sichts­rat der Stadt­wer­ke Bay­reuth Hol­ding GmbH, der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ver­kehr und Bäder GmbH und der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ener­gie und Was­ser GmbH. Fer­ner ist der Jubi­lar Pfle­ger der Staat­li­chen Fach­ober­schu­le und Staat­li­chen Berufsoberschule.