Am Diens­tag, 11. Juli, um 18 Uhr, fin­det wie­der der monat­li­che Offe­ne Treff Betreu­ung statt, wie gewohnt im Sozi­al­ca­fé der Stadt­mis­si­on in der Sophien­stra­ße 23 in Bay­reuth. Das Tref­fen steht allen am Betreu­ungs­recht Inter­es­sier­ten offen, also nicht nur Betreue­rin­nen und Betreu­ern, son­dern auch Bevoll­mäch­tig­ten, Betrof­fe­nen und Ange­hö­ri­gen. Dies­mal geht es um „Daten­schutz – (k)ein The­ma für Betreu­er?“. Der Refe­rent Mat­thi­as Muth (Con­sul­ting Mat­thi­as Muth Him­mel­kron) betrach­tet die Fra­ge dabei aus ver­schie­de­nen Blick­rich­tun­gen. Im Anschluss ist ein Infor­ma­ti­ons­aus­tausch zu die­sem und jedem ande­ren betreu­ungs­recht­lich rele­van­ten The­ma mög­lich. Das Tref­fen beglei­ten Ver­ant­wort­li­che des Betreu­ungs­ver­eins der Cari­tas sowie der Betreu­ungs­stel­len der Stadt und des Land­krei­ses Bay­reuth. Eine Anmel­dung ist nicht nötig.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te vom Betreu­ungs­ver­ein der Cari­tas unter Tele­fon 0151 54045999.