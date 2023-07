Wech­sel bei der Ein­stel­lungs­be­ra­tung in Coburg: Peter Schuh­mann über­gibt zum 1. Juli an Micha­el Gödel

Über fünf­zehn Jah­re war Peter Schuh­mann Ein­stel­lungs­be­ra­ter der Poli­zei Ober­fran­ken im Cobur­ger Land. In Micha­el Gödel konn­te nun ein kom­pe­ten­ter Nach­fol­ger gefun­den wer­den. Der gebür­ti­ge Wei­ßen­brun­ner kann auf vie­le Jah­re Erfah­rung im Strei­fen­dienst zurück­blicken. Zuletzt war Micha­el Gödel in der Dienst­grup­pe der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach tätig. Alles, was der Fami­li­en­va­ter in die­ser Zeit erlebt hat, will er nun in sei­ne neue Tätig­keit mit­neh­men und damit vor allem jun­gen Leu­ten den Poli­zei­be­ruf näher­brin­gen. Micha­el Gödel ist damit erster Ansprech­part­ner für alle aus Stadt und Land­kreis Coburg sowie den Land­krei­sen Kro­nach und Lich­ten­fels, die Inter­es­se an die­sem span­nen­den und ein­zig­ar­ti­gen Beruf haben.