Die vier Musi­ker von Adja­mal­ef aus Ben­in, Afri­ka, spie­len tro­pi­sche Musik: rhyth­misch, melo­di­ös und mehr­stim­mig- all das wird zu hören sein, beim evan­ge­li­schen Got­tes­dienst am 09.07. um 10 Uhr in der Bar­tho­lo­mä­us­kir­che – und danach, bei einem 30-minü­ti­gen Kon­zert im Anschluss. Eigent­lich waren die vier Musi­ker nur auf Durch­rei­se in Deutsch­land- nun sind sie für 14 Tage hier gestran­det und dank­bar für die spon­ta­ne Unter­stüt­zung und die Gele­gen­heit zum Auf­tritt in Pegnitz.