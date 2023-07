Das Land­rats­amt Forch­heim lädt alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich zu den im Rah­men der Baye­ri­schen Kli­ma­wo­chen vom 07. bis 23. Juli vom Büro Ener­gie und Kli­ma des Land­krei­ses in Zusam­men­ar­beit mit ver­schie­de­nen Akteu­ren orga­ni­sier­ten Ver­an­stal­tun­gen wie z.B. der Kli­ma­tour, Rad­tou­ren, Klei­der­tausch­par­ty, Vor­trä­ge zu ener­ge­ti­scher Sanie­rung und Pho­to­vol­ta­ik, Ener­gie­be­ra­tungs­abend, Film­vor­füh­rung, Repa­ra­tur-Café und PV- Anla­gen­be­sich­ti­gung ein.

Erneu­er­ba­re Ener­gien, effi­zi­en­te Tech­ni­ken, Ener­gie­spar­lö­sun­gen sowie kli­ma­be­wuss­tes bzw. res­sour­cen­scho­nen­des Ver­hal­ten sol­len dabei vor­ge­stellt und erleb­bar werden.

Kli­ma­tour der Baye­ri­schen Kli­ma­wo­chen 2023

07./ 08. Juli 2023 in Forch­heim am Rathausplatz

Frei­tag, 07. Juli, 13:00 Uhr, am Forch­hei­mer Rat­haus: Eröff­nung durch Herrn Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, MdL

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.kli​ma​wan​del​-mei​stern​.bay​ern​.de

Baye­ri­sches Staats­mi­ni­ste­ri­um für Umwelt und Verbraucherschutz

Auf­takt­rad­tour: Pretz­fel­der Keller

Von Forch­heim über Reuth und Kirch­eh­ren­bach zum Pretz­fel­der Keller

Sams­tag, 08. Juli, 14:00 Uhr, Treff­punkt: Forch­heim, Nürn­ber­ger Tor

ADFC Forch­heim

Rad­tour: Zum Zeil­berg bei Maroldsweisach

Anmel­dung bis 06.07.2023: www​.tou​ren​-ter​mi​ne​.adfc​.de

Sonn­tag, 09. Juli, 08:45 Uhr; Treff­punkt Forch­heim, Bahnhofplatz

ADFC Forch­heim

Rad­tour: Rena­tu­rie­rung von Gewäs­sern in Ver­bin­dung mit Hoch­was­ser­schutz und Was­ser­rück­halt im Staatswald

Begrü­ßung durch Herrn Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, MdL Die geführ­te Tour ver­läuft auf Forst­stra­ßen etwa 8 km bei 30 Höhen­me­tern durch schat­ti­gen Misch­wald zu ver­schie­de­nen Stationen.

Sonn­tag, 09. Juli, 09:00 – 11:30 Uhr, Treff­punkt: Park­platz der Kel­ler­wald­schän­ke Lunz, Wil­lers­dorf 273, 91352 Hallerndorf

Baye­ri­sche Staats­for­sten, Forst­be­trieb Forchheim

Klei­der­tausch­par­ty

Dabei kön­nen fünf gut erhal­te­ne Klei­dungs­stücke abge­ge­ben und dafür ande­re mit­ge­nom­men werden.

Mon­tag, 10. Juli, 18:00 Uhr, Zukunfts­haus, Satt­ler­tor­str. 16, 91301 Forchheim

Forch­heim for Future e.V.

Vor­trag: Hei­zungs­tausch und ener­ge­ti­sche Sanierung

Der Vor­trag infor­miert über das Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz (GEG) und die bei der ener­ge­ti­schen Moder­ni­sie­rung bestehen­den Hei­zungs­tausch- und Nachrüstpflichten.

Diens­tag, 11. Juli, 18:00 Uhr

Feu­er­wehr­haus Neun­kir­chen a. Br., Erlein­ho­fer Str. 25

Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Klimaschutz

Rad­tour: Lite­RAD­tour mit Fran­ken-Kri­mi-Autor Hel­mut Vorndran

Anmel­dung unter: www​.tou​ren​-ter​mi​ne​.adfc​.de, Teil­nah­me­ge­bühr: 8 € (Lesung)

Don­ners­tag, 13. Juli, 08:15 Uhr, Treff­punkt: Bahn­hof­platz Forchheim

ADFC Forch­heim

Ener­gie­be­ra­tungs­abend am Landratsamt

neu­tral – kom­pe­tent – kostenfrei

Ener­gie­ex­per­ten und die Ener­gie-/För­der­mit­tel­be­ra­te­rin des Land­rats­am­tes bera­ten indi­vi­du­ell zu Hei­zungs­sa­nie­rung, Fen­ster­tausch, Wär­me­däm­mung, Solar­ther­mie, Pho­to­vol­ta­ik, Wär­me­pum­pen, Holzheizungen,usw.

Don­ners­tag, 13. Juli, 17:00 – 19:00 Uhr,

Land­rats­amt Forch­heim, Am Strecker­platz 3, Kul­tur­raum St. Gereon

Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz und Ener­gie-/ För­der­mit­tel­be­ra­tung Landratsamt

Film­vor­füh­rung: Und es geht doch – Agrar­wen­de JETZT!

Die Doku­men­ta­ti­on belegt anhand von Bei­spie­len, wie Land­wirt­schaft im Zusam­men­wir­ken mit der Natur funk­tio­nie­ren kann.

Don­ners­tag, 13. Juli, 19:00 Uhr, Frei­er Eintritt

Stadt­teil­treff Katha­ri­nen-Spi­tal, Bam­ber­ger Str. 3–5, 91301 Forchheim

Forch­heim for Future e.V.

Repa­ra­tur Café

Anmel­dung unter: reparaturcafe@​forchheim-​for-​future.​de oder 0151–20561261

Sams­tag, 15. Juli, 10:00 – 13:00 Uhr

Zukunfts­haus, Satt­ler­tor­str. 16, 91301 Forchheim

Forch­heim for Future e.V.

Vor­trag: Pho­to­vol­ta­ik – Strom selbst erzeu­gen, spei­chern und effi­zi­ent nutzen

Der Vor­trag infor­miert über Pla­nung und Ein­satz von PV-Anla­gen sowie über Nut­zungs- und Spei­cher­mög­lich­kei­ten zur Stei­ge­rung des Eigenverbrauchs.

Sonn­tag, 16. Juli, 16:30 Uhr

Rat­haus Kun­reuth, Schloß­stra­ße 3, 91358 Kunreuth

Arbeits­kreis Info-Offen­si­ve Klimaschutz

Solar­park­füh­rung: Kli­ma machen – Die Ener­gie­wen­de in der Frän­ki­schen Schweiz

Am neu­ge­bau­ten Solar­park Pox­stall kann man die Ener­gie­wen­de haut­nah erle­ben. Die Frei­flä­chen-Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge ist eine der größ­ten der Regi­on und erzeugt Son­nen­en­er­gie für etwa 7000 Haus­hal­te. War­um das Ver­sor­gungs­ge­biet trotz­dem (noch) nicht aut­ark ist und wel­che Hür­den es bei der Ener­gie­wen­de zu mei­stern gibt, erfah­ren Sie in einer span­nen­den Füh­rung. Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt berich­ten von der Pla­nung bis zur Inbetriebnahme.

Don­ners­tag, 20. Juli, 17:30 Uhr, 91301 Eber­mann­stadt-Pox­stall

Solar­park Pox­stall; Orts­durch­fahrt Pox­stal­ler Str. bis Juden­weg folgen

Anmel­dung unter: info@​stadtwerke-​ebermannstadt.​de

Für Schulklassen/​Grup­pen wer­den auch Alter­na­tiv­ter­mi­ne zur Ver­fü­gung gestellt. Fra­gen Sie die Stadt­wer­ke hier­zu bit­te per E‑Mail mit Ter­min­vor­schlag an.

Stadt­wer­ke Ebermannstadt

Rad­tour: Aisch­grund und Bien­gart­ner Weiher

Die Fahrt geht am Kanal ent­lang über Hau­sen und Herolds­bach nach Aisch. Nach dem Besuch des FFW-Grill­fe­stes geht es in die Bien­gart­ner Wei­her­land­schaft mit ihrer viel­fäl­ti­gen Vogel­welt. Nach der zwei­ten Rast in Ober­mem­bach wird über Alter­lan­gen und Möh­ren­dorf die Heim­fahrt angetreten.

Sonn­tag, 23. Juli, 10:00 Uhr, Treff­punkt: Forch­heim, Nürn­ber­ger Tor

ADFC Forch­heim

Bera­tungs­po­werta­ge – Die Son­ne als Energiequelle

Mon­tag bis Frei­tag, 09:00 – 16:00 Uhr, Bahn­hof­str. 1, 91367 Weißenohe

Bera­tungs­of­fen­si­ve mit Aus­stel­lung und Infos zu Pho­to­vol­ta­ik und Wärmepumpe

Anmel­dung unter: kontakt@​ikratos.​de oder 09192–992800

ikra­tos GmbH

Den Pro­gramm-Fly­er mit wei­te­ren Ein­zel­hei­ten zu den im Rah­men der Kli­ma­wo­che im Land­kreis Forch­heim statt­fin­den­den Ver­an­stal­tun­gen fin­den Sie unter www​.Lra​-fo​.de/​k​l​ima