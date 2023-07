Am Mon­tag, den 10.07.2023 ab 18 Uhr fin­det im Zukunfts­haus von Forch­heim For Future in der Satt­ler­tor­stra­ße 16 in Forch­heim eine Klei­der­tausch­par­ty statt.

Kom­men kann jeder, bis zu fünf noch gut erhal­te­ne Klei­dungs­stücke mit­brin­gen, und in locke­rer Atmo­sphä­re aus­ge­lieb­te Tei­le gegen ande­re tau­schen. Es gibt was zu trin­ken und zu knab­bern, Kosten fal­len kei­ne an, aber Spen­den sind sehr erwünscht. (Fo4F finan­ziert sich der­zeit nahe­zu aus­schließ­lich über Spenden.)

Fo4F macht damit ein alter­na­ti­ves Ange­bot, wie man sich neu ein­klei­den, dabei Spaß haben, Geld spa­ren und sich auch noch nach­hal­tig ver­hal­ten kann. Für das Glücks­ge­fühl, das ent­steht, wenn man etwas Neu­es bekommt, muss die­ses Teil nicht wirk­lich neu sein. Eine Jeans hat zu viel Was­ser, Ener­gie, mensch­li­che Arbeits­kraft und Res­sour­cen ver­braucht, um bei uns dann unge­nutzt im Klei­der­schrank zu hän­gen. Die hat viel mehr Wert­schät­zung verdient.

Nicht zufäl­lig fin­det die­se erste Klei­der­tausch­par­ty von Fo4F im Rah­men der Baye­ri­schen Kli­ma­wo­chen statt.