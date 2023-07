Die Niko­de­mus­kir­che Bay­reuth wird in die­sem Jahr 50 Jah­re alt. Höhe- und Schluss­punkt der zu die­sem Ereig­nis statt­fin­den­den Ver­an­stal­tungs­rei­he wird der Got­tes­dienst anläss­lich die­ses beson­de­ren Jubi­lä­ums sein. Er fin­det am 9. Juli um 9.30 Uhr in der Niko­de­mus­kir­che Bay­reuth statt. Die Pre­digt wird die Regio­nal­bi­schö­fin des Kir­chen­krei­ses Bay­reuth Dr. Doro­thea Grei­ner hal­ten. Anschlie­ßend wer­den alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher in und vor den Räu­men des Gemein­de­zen­trums zu einem Emp­fang mit Häpp­chen, Kuchen und Geträn­ken eingeladen.