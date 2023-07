Es gab Grund zum Fei­ern! 25 Jah­re Stei­ger­wald­kli­nik Bur­ge­brach, gebaut auf der damals grü­nen Wie­se Am Eichel­berg 1, gewähr­lei­stet die Kli­nik heu­te die Gesund­heits­ver­sor­gung für die Bevöl­ke­rung von Bur­ge­brach und Umgebung.

Vor über 150 Jah­ren stell­te Mar­ga­re­te Men­zel ihr Wohn­haus Nr. 6 als Kran­ken­haus für arme Kran­ke von Bur­ge­brach zur Ver­fü­gung, begann Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann, den Bogen der geschicht­li­chen Ent­wick­lung des Kran­ken­hau­ses in Bur­ge­brach zu span­nen. Das Kran­ken­haus wur­de zum Distrikt­kran­ken­haus und hat­te 6 Bet­ten bis 1946 die Mili­tär­re­gie­rung eine sofor­ti­ge Errich­tung eines Kreis­kran­ken­hau­ses for­der­te. Die­ses hat­te anfäng­lich 50 spä­ter 75 Bet­ten dann 125 Bet­ten und die Fach­ab­tei­lun­gen Chir­ur­gie und Inne­re Medi­zin. 1985 wur­de die Abtei­lung Anäs­the­sio­lo­gie und Inten­siv­me­di­zin unter Lei­tung von Chef­arzt Wolf­gang Schrei­ber ein­ge­rich­tet. Geschäfts­füh­rer Udo Kunz­mann begrüß­te Herrn Schrei­ber zur Jubi­lä­ums­fei­er und bezeich­ne­te ihn als Pio­nier der dama­li­gen Zeit. Eben­so begrüß­te Kunz­mann den ehe­ma­li­gen Chef­arzt Dr. Lutz Schim­mel­p­fen­nig, der von 1986 bis 2013, sowohl im Kreis­kran­ken­haus als auch in der Stei­ger­wald­kli­nik die Geschicke der Fach­ab­tei­lung Chir­ur­gie lenk­te. 1995 fand die Ein­glie­de­rung des Kreis­kran­ken­hau­ses Bur­ge­brach in die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg unter Füh­rung des dama­li­gen Geschäfts­füh­rers Dr. Man­fred Fischer statt. Die Ein­wei­hungs­fei­er der Stei­ger­wald­kli­nik Bur­ge­brach wur­de 1998 Am Eichel­berg 1 gefei­ert, auf dem 10 Hekt­ar gro­ßen Are­al, das die Markt­ge­mein­de Bur­ge­brach kosten­frei zur Ver­fü­gung stellte.

Udo Kunz­mann freu­te sich, neben Bür­ger­mei­ster Johan­nes Macie­jon­c­zyk auch Dr. Fischer mit Gat­tin als Ehren­gä­ste begrü­ßen zu dür­fen. Ist Dr. Fischer doch untrenn­bar mit der Erfolgs­ge­schich­te der Kran­ken­haus­ge­sell­schaft ver­bun­den. In der wei­te­ren Ent­wick­lung eröff­ne­te die Stei­ger­wald­kli­nik die Fach­ab­tei­lung für Psy­cho­so­ma­ti­sche Medi­zin und Psy­cho­the­ra­pie und ergänz­te die Fach­ab­tei­lung Kar­dio­lo­gie mit einem Herz­ka­the­ter­la­bor. Eben­so wur­de die schmerz­the­ra­peu­ti­sche Behand­lung und die Pal­lia­tiv­me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung in das Port­fo­lio mit auf­ge­nom­men. So steht der Bevöl­ke­rung rund um Bur­ge­brach eine hoch­wer­ti­ge Gesund­heits­ver­sor­gung durch die Stei­ger­wald­kli­nik zur Verfügung.

„Nichts ist bestän­di­ger als der Wan­del“, begann Land­rat Johann Kalb sei­ne Begrü­ßungs­re­de zur Eröff­nung des Jubi­lä­ums­fe­stes, zeig­ten dies doch die unter­schied­li­chen Gesund­heits­re­for­men am besten. Lei­der sei­en sie nie so rich­tig gelun­gen, da es sich nicht nur um das Moni­tä­re son­dern ins­be­son­de­re um das Wohl der Patient*innen dreht. Die der­zei­ti­ge Kran­ken­haus­re­form wird wie­der gro­ßen Ein­fluss auf die Struk­tur und Kran­ken­haus­land­schaft haben. „Wir brau­chen nur die rich­ti­gen Rah­men­be­din­gun­gen, dann kann die Erfolgs­ge­schich­te der GKG wei­ter fort­schrei­ten und noch wei­te­re 25 Jah­re für die Pati­en­ten da sein“, wünsch­te sich Land­rat Johann Kalb.

Bei dem anschlie­ßen­den Rund­gang konn­ten sich die Ehren­gä­ste einen Über­blick über die ange­bo­te­nen Aktio­nen ver­schaf­fen und in den offe­nen The­ra­pie­räu­men der Fach­ab­tei­lung für Psy­cho­so­ma­ti­sche Medi­zin und Psy­cho­the­ra­pie auch das eine oder ande­re ausprobieren.

„Das Jubi­lä­ums­fest bie­tet vie­le Infor­ma­tio­nen rund um das Ange­bot der Stei­ger­wald­kli­nik. Ich dan­ke allen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern, die die­ses Fest mög­lich mach­ten und die sich täg­lich um das Wohl unse­rer Patient*innen sor­gen.“, schloss Udo Kunzmann.