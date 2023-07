Forchheim for Future begrüßt 100stes Mitglied

Nur acht­ein­halb Mona­te nach sei­ner Grün­dung freu­te sich der Vor­stand des Ver­eins Forch­heim for Future e.V. am 1. Juli, mit Ute Stu­r­a­ny das ein­hun­dert­ste Mit­glied begrü­ßen zu kön­nen. „Die Anzahl unse­rer Mit­glie­der ist von 24 Grün­dungs­mit­glie­dern aus­ge­hend ste­tig gestie­gen“, erläu­tert der Ver­eins­vor­sit­zen­de Eugen Wet­te-Köh­ler, „und dass wir nun 100 sind, macht uns stolz. Das zeigt, dass das The­ma Kli­ma­schutz immer mehr Men­schen immer wich­ti­ger wird.“

Was hat Frau Stu­r­a­ny dazu bewo­gen, dem Ver­ein bei­zu­tre­ten? „Ich fin­de es ein­fach toll, was Fo4F ins­be­son­de­re in den letz­ten drei Mona­ten alles bewegt hat. Das Zukunfts­haus mit Repa­ra­tur-Café und Ver­schen­ke-Basar sind echt tol­le Ange­bo­te, um Müll zu ver­mei­den und Res­sour­cen sowie Ener­gie zu spa­ren“, erklärt sie auf Nach­fra­ge. Sie habe schon län­ger mit dem Gedan­ken gelieb­äu­gelt, mit­zu­ma­chen. „Auf­grund mei­ner Berufs­tä­tig­keit wird mei­ne prak­ti­sche Unter­stüt­zung im Rah­men mei­ner zeit­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen sicher nur ein­ge­schränkt mög­lich sein, aber mein Mit­glieds­bei­trag wird dazu bei­tra­gen, die Kosten fürs Zukunfts­haus zu tragen.“

Kla­ra Gün­ther bestä­tigt: „Wir freu­en uns sehr, dass Frau Stu­r­a­ny jetzt dabei ist, und wer etwas für den Kli­ma­schutz tun möch­te – egal, ob finan­zi­ell oder auch durch akti­ve Mit­ar­beit – ist bei uns will­kom­men.“ Nähe­re Infos im Zukunfts­haus in Forch­heim, Satt­ler­tor­stra­ße 16, unter https://​forch​heim​-for​-future​.de oder am 7. und 8. Juli im Rah­men der Kli­ma­tour 2023 am Info­stand vor dem Einwohnermeldeamt.