Test­spiel­wo­chen­en­de mit Remis abgeschlossen

Der FC Ein­tracht Bam­berg been­det sein Test­spiel­wo­chen­en­de mit einem Remis. Das Team von Chef­trai­ner Jan Gern­lein bestritt am Sams­tag­mit­tag sein erstes Heim­spiel der Vor­be­rei­tung auf die neue Sai­son und schloss die­ses mit einem 1:1 (1:1) gegen den Lan­des­li­gi­sten TSV Mönchrö­den ab. Rück­keh­rer Patrick Gört­ler brach­te die Bam­ber­ger früh in Füh­rung (4. Minu­te). Mönchrö­den hat­te aber eine schnel­le Ant­wort parat und glich durch Paul Plei­ner zum ver­dien­ten 1:1 aus (14. Minu­te). Damit mar­kier­ten die Gäste gleich­zei­tig den Halb­zeit­stand einer ereig­nis­rei­chen ersten Hälf­te. Im zwei­ten Durch­gang neu­tra­li­sier­ten sich die bei­den Teams, sodass sich am Ergeb­nis nichts mehr änderte.

Jan Gern­lein: „Ich bin optimistisch“

„Das war heu­te unser zwei­tes Spiel inner­halb weni­ger Stun­den, des­halb war klar, dass die Bela­stung für die Jungs sehr hoch ist. Das Ergeb­nis war für uns dem­entspre­chend von vor­ne­her­ein zweit­ran­gig. Alles in allem müs­sen wir in den näch­sten Wochen noch eini­ges drauf­le­gen. Ich bin aber opti­mi­stisch, dass wir das hin­be­kom­men“, so FCE-Trai­ner Jan Gernlein.

Furio­ser Start

4. Minu­te: Die Dom­rei­ter mit der frü­hen Füh­rung! Nach einer star­ken Flan­ke von rechts durch Luca Leist­ner wur­de erst der Abschluss von Phil­ipp Hack und dann von Luca Ljev­sic abge­blockt. Am Ende lan­det der Ball beim frei­ste­hen­den Patrick Gört­ler, der aus knap­pen elf Metern unbe­drängt zum 1:0 einschob.

11. Minu­te: Glück gehabt! Nach star­ken Anfangs­mi­nu­ten der Dom­rei­ter folg­te eine kur­ze Schwä­che­pha­se, die zu zwei Chan­cen der Gäste führ­te. Einen guten Distanz­schuss parier­te Fabi­an Deller­mann sicher. Zuvor rutsch­te der Bam­ber­ger Schluss­mann nach einem Frei­stoß weg, ver­hin­der­te aber im Nach­fas­sen Schlimmeres.

14. Minu­te: Nach einer fla­chen Her­ein­ga­be von rechts lan­det der Ball im Rück­raum beim anstür­men­den Paul Plei­ner, der flach ins rech­te unte­re Eck zum Aus­gleich traf.

19. Minu­te: Gute Gele­gen­heit der Dom­rei­ter. Mar­co Schmitt fand nach einer guten Frei­stoß­va­ri­an­te den frei­ste­hen­den Luca Auer, knapp 20 Metern vor dem Kasten des Lan­des­li­gi­sten. Der direk­te Abschluss des 19-Jäh­ri­gen flog nur haar­scharf am rech­ten Pfo­sten vorbei.

28. Minu­te: Dop­pel­chan­ce für den FCE! Nach einer fla­chen Flan­ke von links ver­fehlt erst Phil­ipp Hack, dann Muiz Alli den Ball aus fünf Metern. Des­sen anschlie­ßen­de Flan­ke auf Patrick Gört­ler, der per Kopf abdrück­te, ging knapp links am Tor vorbei.

Durch­wach­se­ne zwei­te Hälfte

73. Minu­te: Die erste rich­ti­ge Mög­lich­keit der Dom­rei­ter! Erst­mals gefähr­lich wur­de es vor dem Tor von Mönchrö­den erst durch einen Stan­dard. Das Foul zum Frei­stoß aus zen­tra­ler Posi­ti­on zog eine gelb-rote Kar­te für den Lan­des­li­gi­sten nach sich. Den anschlie­ßen­den Schlen­zer des Bam­ber­gers Luca Leist­ner konn­te der Gäste­kee­per rausfausten.

90. Minu­te: Doch noch ein­mal die Gäste. Nach einer bis dato unge­fähr­de­ten Vor­stel­lung in des FCE in der zwei­ten Hälf­te wur­de es noch ein­mal eng. Ein lan­ger, durch­ge­steck­ter Ball aus dem Mit­tel­feld fin­det den gestar­te­ten Artur Mil­ler. Des­sen Ver­such, am her­aus­stür­men­den Fabi­an Deller­mann vor­bei­zu­kom­men, schei­ter­te allerdings.

Schluss­pfiff: Die zwei­te Halb­zeit war von wenig Durch­schlags­kraft bei­der Mann­schaf­ten nach vor­ne geprägt. Am Ende kamen die Dom­rei­ter, trotz Über­zahl, nicht über ein Remis hinaus.