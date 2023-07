„Zum acht­zehn­ten Mal lädt der Deut­sche Bun­des­tag gemein­sam mit der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung und der Jugend­pres­se Deutsch­land e. V. 25 poli­tik- und medi­en­in­ter­es­sier­te Jugend­li­che im Okto­ber zu einem ein­wö­chi­gen Work­shop nach Ber­lin ein“, kün­digt der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz an. Einen Monat vor­her – am 16. und 17. Sep­tem­ber 2023 – fin­det ein digi­ta­les Vor­be­rei­tungs­wo­chen­en­de statt.

Unter der Schirm­herr­schaft von Aydan Ö̈zoğuz, der Vize­prä­si­den­tin des Deut­schen Bun­des­ta­ges, erwar­tet die Jugend­li­chen ein span­nen­des und abwechs­lungs­rei­ches Work­shop-Pro­gramm zum media­len und poli­tisch-par­la­men­ta­ri­schen All­tag in der Bundeshauptstadt:

„Die jun­gen Men­schen wer­den sich u. a. kri­tisch mit dem aktu­el­len poli­tisch-par­la­men­ta­ri­schen Gesche­hen aus­ein­an­der­set­zen, Abge­ord­ne­te per­sön­lich tref­fen, an Gesprä­chen mit Mit­glie­dern von Fach­aus­schüs­sen teil­neh­men, Fach­leu­ten zum Work­shop-The­ma begeg­nen und in einen Dia­log tre­ten sowie an einem Online-Dos­sier mit eige­nen Bei­trä­gen aktiv mit­wir­ken. Ein span­nen­der Work­shop, bei dem man unheim­lich viel mit­neh­men kann“, ermu­tigt Schwarz die Jugend­li­chen aus sei­nem Wahl­kreis Bam­berg, Forch­heim und Coburg, sich zu bewerben.

Das über­ge­ord­ne­te The­ma des dies­jäh­ri­gen Work­shops lau­tet „Poli­ti­sche Par­ti­zi­pa­ti­on von jun­gen Men­schen“. Gemein­sam mit den Jugend­li­chen wer­den nach deren Inter­es­sen inhalt­li­che Schwer­punk­te für das Work­shop-Pro­gramm in Ber­lin festgelegt.

Bei dem Work­shop wird eine elek­tro­ni­sche Publi­ka­ti­on ent­ste­hen, in die Audio‑, Video- oder Social Media-Bei­trä­ge inte­griert wer­den. Inter­es­sier­te kön­nen sich unter http://​www​.jugend​pres​se​.de/​b​u​n​d​e​s​tag bewer­ben. Bewer­bungs­zeit­raum ist vom 1. bis 30. Juli 2023.