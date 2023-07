Ver­an­stal­tung des Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz in Bay­ern e.V.

In einem span­nen­den Mul­ti­me­dia-Vor­trag gibt Urs Leu­theu­ser Ein­drücke aus einer 7‑wöchigen Rei­se durch Süd­afri­ka, Nami­bia und Bots­wa­na. Die­se beinhal­te­ten Foto­sa­fa­ris in afri­ka­ni­schen Natio­nal­parks, eine Stu­di­en­ex­kur­si­on durch das nörd­li­che Nami­bia und Bould­ern in der Fels­land­schaft der Cederberge.

Vor­trag: Regi­on der Extre­me – Tier­welt, Land­schaft, Men­schen und Klet­ter­sport im süd­li­chen Afrika