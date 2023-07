Die Diö­ze­san­ar­beits­ge­mein­schaft katho­li­scher Män­ner­ver­ei­ne Bam­berg infor­miert über ihre näch­sten Ver­an­stal­tun­gen, zu wel­chen herz­li­che Ein­la­dung ergeht.

Got­tes­dienst auf dem Veits­berg am 28. Juli 2023 um 17 Uhr

Im letz­ten Jahr haben wir unse­ren Josefs-Got­tes­dienst auf dem Veits­berg nach­ge­holt. Da die klei­ne Wall­fahrt mit anschlie­ßen­dem Got­tes­dienst und gemüt­li­chem Bei­sam­men­sein bei allen so gut ange­kom­men ist, möch­ten wir die­se in die­sem Jahr wiederholen.

Ein­tref­fen: ca. 17.00 Uhr für alle, die den Weg ca. 800 m mit uns gehen möch­ten (Wan­der­park­platz Veits­berg ober­halb von Dittersbrunn)

Start: 17.30 Uhr (Alle, die auf den Veits­berg bis zur Kapel­le fah­ren, bit­ten wir, vor 17.30 Uhr dort zu sein, da dies nur ein schma­ler Wald­weg ist.)

Got­tes­dienst: 18.00 Uhr (im Frei­en) mit unse­rem Diö­ze­san­män­ner­seel­sor­ger Dia­kon Micha­el Sch­ofer und Prof. Dr. Ott­mar Fuchs

Anschlie­ßend gemüt­li­ches Bei­sam­men­sein (mit Leber­kä­se­bröt­chen, Käse­stan­gen und Geträn­ken) auf dem Veitsberg

Zum kon­kre­ten Ablauf

Wir sam­meln uns am Wan­der­park­platz in Dit­ters­brunn. Nach der Begrü­ßung durch den Diö­ze­san­män­ner­seel­sor­ger Dia­kon Micha­el Sch­ofer gehen wir (als kur­ze Wall­fahrt) gemein­sam auf den Ans­berg (Veits­berg) zur St.-Veits-Kapelle. Dort wer­den wir von Prof. Dr. Ott­mar Fuchs erwartet.

Auf dem Pla­teau der St.-Veits-Kapelle, umrahmt vom 200 Jah­re alten Lin­den­kranz, fin­det mit Blick auf das Main­tal, das man nicht umsonst Got­tes­gar­ten am Ober­main nennt, der Got­tes­dienst statt. Dank der Mes­ne­rin Kat­ja Hagel und der Fami­lie Batz von den Veits­berg­freun­den wird alles für einen Got­tes­dienst im Frei­en vor­be­rei­tet. Bei hof­fent­lich herr­li­chem Wet­ter mit Blick auf das Ober­main­tal fei­ern wir die Eucharistiefeier.

In Gemein­schaft wol­len wir gemüt­lich den Abend mit etwas Musik genie­ßen und den herr­li­chen Blick nach Vier­zehn­hei­li­gen, zum Staf­fel­berg und bis zur Alten­burg auf uns wir­ken lassen.

Wir bit­ten um ter­min­ge­rech­te und in der Teil­neh­mer­zahl genaue Anmel­dung, um aus­rei­chend Ver­pfle­gung zur Ver­fü­gung stel­len zu kön­nen. Die Rück­mel­dung mit Adres­se auf der bei­lie­gen­den Ant­wort­kar­te, per E‑Mail: maennerseelsorge@​erzbistum-​bamberg.​de oder per Fax:0951/502‑2209 bis Mon­tag, 24. Juli 2023 an die Geschäfts­stel­le des Diözesanverbandes.

Brau­haus-Erleb­nis am Kreuz­berg bei Hal­lern­dorf am 3. August 2023 um 17 Uhr

Ein ganz beson­de­res Erleb­nis bie­tet euch die Män­ner­seel­sor­ge und die DiAG der Erz­diö­ze­se Bamberg.

Wir begin­nen um 17.00 Uhr mit einer Andacht in der Kreuz­berg­ka­pel­le. Gemein­sam gehen wir danach zum Brau­haus am Kreuz­berg. Dort wer­den wir von der Fami­lie Win­kel­mann begrüßt, die uns Ein­blicke in ihr Brau­haus gibt. Das High­light ist das 5D-Kino. Wir sind sehr gespannt, was uns erwar­tet. Im Anschluss gibt es noch für jeden ein Abend­essen und ein Getränk.

Wir freu­en uns, Ihnen etwas ganz „Neu­es und Ande­res“ in unse­rem Jah­res­pro­gramm vor­stel­len zu können.

Wir bit­ten um ter­min­ge­rech­te und in der Teil­neh­mer­zahl genaue Anmel­dung, die Teil­neh­mer­an­zahl ist begrenzt. Das Brau­haus- Erleb­nis kostet 20,- € (inkl. 5D Kino, Abend­essen und Getränk) und wird von der DiAG bezu­schusst. Die Rück­mel­dung mit Adres­se auf der bei­lie­gen­den Ant­wort­kar­te, per E‑Mail: maennerseelsorge@​erzbistum-​bamberg.​de oder per Fax:0951/502‑2209 bis Mon­tag, 17. Juli 2023 an die Geschäfts­stel­le des Diözesanverbandes.

Ein­kehr­ta­ge im Klo­ster Schwar­zen­berg vom 17. bis 19. Novem­ber 2023

Wahr­schein­lich wun­dern Sie sich gera­de, war­um schon im Juni eine Ein­la­dung für Novem­ber kommt.

Wir muss­ten im Klo­ster Schwar­zen­berg ein bestimm­tes Zim­mer­kon­tin­gent buchen mit der Mög­lich­keit, die Zim­mer bis zehn Wochen vor­her kosten­frei zu stor­nie­ren. Das bedeu­tet, die Zim­mer müs­sen bis Ende August gemel­det wer­den, sonst gilt es, den Aus­fall zu bezah­len, ohne eine Lei­stung dafür zu bekommen.

Des­halb bit­te ich Sie, unse­re Män­ner­ein­kehr­ta­ge zu bewer­ben und recht­zei­tig dazu anzumelden!

The­ma: Der Weg zu mir selbst

Refe­rent: Diö­ze­san­män­ner­seel­sor­ger Dia­kon Micha­el Schofer

Oft sagt man sich: „Ich gehe an einen ruhi­gen Ort, um abzu­schal­ten. Ich möch­te Abstand neh­men vom All­tag und von dem Stress, dem ich in mei­nem täg­li­chen Tun aus­ge­setzt bin.“ Dabei geht es eigent­lich bei einer geist­li­chen Aus­zeit dar­um, ein­zu­schal­ten. Im Weg nach innen, in der Stil­le, in der Betrach­tung ent­decken wir mög­li­cher­wei­se beson­de­re Räu­me, die wir für uns wie­der „bewohn­bar“ machen kön­nen. Die Begrif­fe „Kon­tem­pla­ti­on“ und „Medi­ta­ti­on“ ste­hen sich nicht gegen­über, son­dern kön­nen sich gegen­sei­tig ergän­zen, wenn sie ent­spre­chend ein­ge­übt wer­den. An die­sem Wochen­en­de in Schein­feld wol­len wir uns auf die­ses Aben­teu­er des Weges nach innen einlassen.