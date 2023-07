Am Sams­tag, den 01.07. um 11:00 Uhr beginnt die Ten­nis­re­gio­nal­li­ga Sai­son 2023. Nach der erfolg­rei­chen Sai­son 2022 mit dem siche­ren Klas­sen­er­halt kämp­fen die TC-Bam­berg Her­ren auch in die­ser Sai­son in Deutsch­lands dritt­höch­ster Spiel­klas­se um Punkte.

In der Mann­schaft um Spie­ler­trai­ner Andre­as Tat­ter­musch ste­hen in die­sem Jahr wie­der tol­le Spie­ler wie der 19-jäh­ri­ge Argen­ti­ni­er Alex Bar­rena, aktu­ell 444 der ATP Welt­rang­li­ste, und der deut­sche Spit­zen­spie­ler Johan­nes Fleisch­mann, DTB Rang­li­ste 60. Aber auch „wasch­ech­te“ Bam­ber­ger wie Patrick Schmitt, Ralph Regus, der Bai­er­s­dor­fer Tobi­as Schal­ler und als Neu­zu­gang der Thur­nau­er 16-jäh­ri­ge Las­se Höhn sind fester Bestand­teil des Teams.

Das Sai­son­ziel ist wie im Vor­jahr wie­der der Klas­sen­er­halt, was ange­sichts der star­ken Geg­ner ein ambi­tio­nier­tes Ziel ist. Aller­dings hat man in die­sem Jahr vier Heim­spie­le und die beson­de­re Atmo­sphä­re im Hain mit hof­fent­lich vie­len Zuschau­ern soll­te ein gro­ßes Plus sein.

Die Mann­schafts­vor­stel­lun­gen wird erneut der bekann­te Mode­ra­tor, Kaba­ret­tist und TC Mit­glied Wolf­gang Reich­mann vor­neh­men und die Stim­mung gewal­tig anheizen.

Die Heim­spiel-Ter­mi­ne (jeweils 11:00 Uhr)

Sams­tag 01.07. gegen Espen­hain mit ATP 96 Ily­ia Ivash­ka (Top­fa­vo­rit auf den Titel)

Sonn­tag 09.07. gegen CaM Nürnberg

Sams­tag 15.07. gegen Iphi­tos Mün­chen mit Aziz Dougaz(ATP 222) und Mar­co Topo (ATP 356)

Sonn­tag 23.07. gegen TC Strau­bing mit Jero­me Kym (ATP 367)

Der Ein­tritt zu den Heim­spie­len ist frei.

Aus­wärts muss man am 02.07. beim 1. FC Nürn­berg, am 08.07. in Leip­zig und am 16.07. in Regens­burg antreten.