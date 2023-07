Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Ein­bruch über den Balkon

COBURG. Unbe­kann­te stie­gen ver­gan­ge­ne Woche in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus ein und stah­len dort Bar­geld. Die Kri­po Coburg sucht nach den Einbrechern.

Im Zeit­raum von ver­gan­ge­nem Don­ners­tag­mit­tag bis Sonn­tag­mit­tag ver­schaff­ten sich Ein­bre­cher Zutritt in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus im Gustav-Hirsch­feld-Ring. Sie klet­ter­ten auf den Bal­kon und hebel­ten die Türe auf. Als Beu­te fiel den Die­ben die Spar­do­se des 57-jäh­ri­gen Bewoh­ners in die Hän­de. Die­sem fehlt nun Bar­geld in Höhe eines nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betra­ges. Die Ermitt­ler der Kri­po Coburg haben den Fall über­nom­men und suchen nach Zeugen:

Wer hat von Don­ners­tag bis Sonn­tag im Bereich der Wohn­an­la­gen zwi­schen Gustav-Hirsch­feld-Ring und Virch­ow­stra­ße ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht? Mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mani­pu­la­ti­on am Kraft­rad führt zum Fah­ren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le eines 18-jäh­ri­gen Leicht­kraf­t­rad­fah­rers im Stadt­ge­biet Kro­nach stell­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach am Sonn­tag­abend meh­re­re tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen am Zwei­rad fest.

Hier­durch stei­ger­te sich die Lei­stung des Zwei­ra­des und der Fah­rer konn­te kei­ne erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis für den nun lei­stungs­stär­ke­ren Fahr­zeug­typ vor­wei­sen, sodass nun eine Anzei­ge wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis auf ihn zukommt.

Fahr­ten unter Alko­hol­ein­fluss im Dienst­ge­biet der Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Am Sonn­tag­abend stell­te die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach ins­ge­samt drei Fahr­ten unter Alko­hol­ein­fluss fest.

Kurz nach 22:00 Uhr fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le im Stadt­ge­biet bei einem Fiat­fah­rer merk­li­cher Alko­hol­ge­ruch auf. Der nach­fol­gen­de Alko­hol­test bestä­tig­te den anfäng­li­chen Ver­dacht und erbrach­te einen Wert von etwa 0,7 Pro­mil­le, sodass den Fah­rer nun eine Buß­geld­an­zei­ge wegen Fah­rens unter Alko­hol­ein­fluss und somit ein Buß­geld sowie ein Fah­rer­ver­bot erwartet.

Gegen 23:00 Uhr fiel einer wei­te­ren Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach bei einem Rol­ler­fah­rer eben­falls Alko­hol­ge­ruch auf, sodass auch hier ein Alko­hol­test folg­te. Die­ser zeig­te bei die­sem einen Alko­ho­li­sie­rung von etwa 1,6 Pro­mil­le an, sodass die­ser eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen muss­te und nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr erwar­tet und sei­ne Fahr­erlaub­nis ein­ge­zo­gen wird.

Kurz nach 23:00 Uhr kon­trol­lier­te eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach einen Klein­trans­por­ter im Gemein­de­ge­biet Mark­tro­dach. Auch hier stell­ten die Beam­ten beim Fah­rer Alko­hol­ge­ruch fest. Ein nach­fol­gen­der Atem­al­ko­hol­test ergab hier eine Alko­ho­li­sie­rung von in etwa 1,0 Pro­mil­le und den Mann erwar­tet nun eben­falls ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen Fah­rens unter Alko­hol­ein­fluss und somit ein Buß­geld sowie ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fried­li­cher Altstadtfest-Ausklang

Kulm­bach Am Sonn­tag ging bei besten Wet­ter­ver­hält­nis­sen das Kulm­ba­cher Alt­stadt­fest zu Ende. Für die Poli­zei ver­lief der Tag trotz regem Besu­cher­auf­kom­men aus­ge­spro­chen ruhig. Ein 14-jäh­ri­ger Kulm­ba­cher erweck­te gegen 16:00 Uhr die Auf­merk­sam­keit einer Strei­fen­be­sat­zung, weil er mit einer Bau­stel­len­warn­bar­ke unter dem Arm, aus Rich­tung Innen­stadt lief. Auf die Her­kunft sei­nes „Mit­bring­sels“ ange­spro­chen, konn­te der jun­ge Mann kei­ne schlüs­si­ge Erklä­rung, geschwei­ge denn einen Eigen­tums­nach­weis erbrin­gen. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge wegen Dieb­stahls. Anson­sten war kein wei­te­res Ein­schrei­ten der Kulm­ba­cher Ord­nungs­hü­ter auf dem Fest­ge­län­de erfor­der­lich. Auch die Fahr­zeug­füh­rer ver­hiel­ten vor­bild­lich. Es konn­ten kei­ne Fahr­ten unter Alko­hol- oder Dro­gen­ein­fluss fest­ge­stellt werden.