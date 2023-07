Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Hand­ta­schen­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend, zwi­schen 20.00 Uhr und 20.10 Uhr, wur­de einer Rad­fah­re­rin aus ihrem Fahr­rad­korb, der am Gepäck­trä­ger befe­stigt war, ihre Hand­ta­sche gestoh­len. Die Frau fuhr von der Lan­gen Stra­ße in die Unte­re König­stra­ße und bemerk­te den Dieb­stahl nicht. Es wur­den eine gel­be Tasche, ein vier­stel­li­ger Bar­geld­be­trag, ein Han­dy sowie ein Aus­weis und eine Scheck­kar­te im Gesamt­wert von etwa 3200 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl eines Rollstuhls

BAM­BERG. Vor einem Wohn­an­we­sen in der Scheu­bel­stra­ße wur­de am Sonn­tag, zwi­schen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr, ein dort abge­stell­ter schwar­zer Roll­stuhl im Zeit­wert von etwa 1000 Euro gestoh­len, obwohl die­ser mit einem Fahr­rad­schloss ver­sperrt war. Der Roll­stuhl hat einen Zeit­wert von etwa 1000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl einer Bauchtasche

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, kurz nach 21.30 Uhr, wur­de einem jun­gen Mann am Spiel­platz am Erba-Gelän­de An der Spin­ne­rei eine schwar­ze Bauch­ta­sche der Mar­ke East­pak gestoh­len. Die­se lag für kur­ze Zeit unbe­auf­sich­tigt auf einer Bank. In der Tasche befan­den sich eine Geld­bör­se mit einem zwei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag, Aus­weis­pa­pie­re, ein Schlüs­sel sowie zwei Apple-Kopf­hö­rer im Gesamt­wert von etwa 140 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

28-Jäh­ri­ger beschä­digt Haus­tü­re und Auto in Tiefgarage

BAM­BERG. Ein 28-jäh­ri­ger Mann wur­de am Sams­tag­früh, zwi­schen 03.00 Uhr und 03.50 Uhr, in einem Wohn­an­we­sen in der Hans-Schütz-Stra­ße dabei beob­ach­tet, wie er dort gegen eine Haus­tü­re trat und dann in die Tief­ga­ra­ge ging, wo er ein gepark­tes Auto beschä­dig­te. Der amts­be­kann­te Mann rich­te­te Scha­den in Höhe von ins­ge­samt 10.000 Euro an und ver­schwand anschlie­ßend in sei­ne Wohnung.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend, kurz vor 19.00 Uhr, wur­de in der Kle­ber­stra­ße der vor­de­re lin­ke Rad­ka­sten eines dort gepark­ten roten Mitsu­bi­shi von einem Opel-Astra-Fah­rer ange­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher an dem Opel Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro ange­rich­tet hat­te, ent­fern­te sich die­ser von der Unfall­stel­le, konn­te aber auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens schnell von der Poli­zei ermit­telt werden.

BAM­BERG. Am Sonn­tag, gegen 16.00 Uhr, ereig­ne­te sich am Ade­nau­er-Ufer, auf Höhe des Kuni­gun­den­damms, eine Unfall­flucht. Hier stieß ein etwa 20-jäh­ri­ger Rad­fah­rer, beklei­det mit wei­ßem Ober­teil, blaue Jeans-Hose gegen ein ent­ge­gen­kom­men­des 6‑jähriges Mäd­chen mit ihrem Fahr­rad. Bei­de stürz­ten, wobei der 20-Jäh­ri­ge sich eine Knie­ver­let­zung zuzog und das Mäd­chen am Ober­schen­kel ver­letzt wur­de. Der aggres­si­ve Ver­ur­sa­cher, der rumä­nisch sprach, flüch­te­te dar­auf­hin mit zwei männ­li­chen Beglei­tern von der Unfallstelle.

Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen, die nähe­re Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher geben können.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

STRUL­LEN­DORF. Unbe­kann­te ver­schaff­ten sich am Sonn­tag­abend, zwi­schen 22.05 und 22.25 Uhr, Zutritt zu einem Gelän­de in der Haupts­moor­stra­ße, indem sie den Maschen­draht­zaun nie­der­drück­ten. Anschlie­ßend tra­ten die Ein­dring­lin­ge mit Gewalt die Holz­tür eines Kiosks ein und durch­such­ten sämt­li­che Schrän­ke. Mit­ge­hen lie­ßen die Die­be eine Trink­geld­kas­se sowie den Inhalt der Regi­strier­kas­se. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

MEM­MELS­DORF. Zeu­gen einer Unfall­flucht, die sich am Sonn­tag­nach­mit­tag, zwi­schen 14.15 und 16.15 Uhr, ereig­ne­te, sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Eine böse Über­ra­schung erleb­te eine 28-jäh­ri­ge Fahr­zeug­be­sit­ze­rin. Als sie zu ihrem auf dem Park­platz am Schloß See­hof abge­stell­ten Pkw, Hyun­dai I 10, zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass die Fah­rer­tü­re ihres dunk­len Autos ver­kratzt und ein­ge­dellt war. Offen­sicht­lich ent­stand der Scha­den in Höhe von etwa 1.000 Euro durch Öff­nen der Bei­fah­rer­tü­re eines dane­ben par­ken­den Fahr­zeu­ges. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Ver­ur­sa­cher jedoch davon.

Son­sti­ges:

STRUL­LEN­DORF. Zu einem grö­ße­ren Poli­zei­auf­ge­bot in Strul­len­dorf führ­te eine Nach­richt in den sozia­len Medi­en. Eine männ­li­che Per­son sol­le mit einer Schuss­waf­fe im Ort unter­wegs sein.

Die Nach­richt, die ein bis­lang unbe­kann­ter Medi­en­nut­zer ver­brei­te­te, ver­teil­te sich in meh­re­ren Nach­rich­ten­grup­pen und sorg­te im Bereich Strul­len­dorf für Besorg­nis. Die Land­kreis­po­li­zei fahn­de­te dar­auf­hin mit einer Viel­zahl an Kräf­ten im Gemein­de­be­reich. Im Rah­men der Fahn­dung wur­den letzt­lich meh­re­re Per­so­nen über­prüft. Eine Schuss­waf­fe konn­te nicht fest­ge­stellt wer­den. Bis zum Abschluss aller poli­zei­li­cher Maß­nah­men mel­de­te sich kein Augen­zeu­ge der den Inhalt der Nach­richt bestä­ti­gen konnte.

Der Erstel­ler der Nach­richt konn­te bis­lang nicht ermit­telt wer­den. Er wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ama­zon-Lie­fe­rant ver­ur­sacht Auf­fahr­un­fall und flüch­tet von der Unfallstelle

Sta­del­ho­fen. Am Frei­tag­mit­tag fuhr der 43-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sko­da auf dem rech­ten Fahr­strei­fen und erkann­te vor sich auf dem Sei­ten­strei­fen drei ste­hen­de Klein­trans­por­ter mit „AMA­ZON“ Auf­schrift. In die­sem Moment wur­de er von einem wei­te­ren Mer­ce­des Klein­trans­por­ter der Fir­ma Ama­zon über­holt. Des­sen unbe­kann­ter Fah­rer sah nun offen­sicht­lich eben­falls die Situa­ti­on auf dem Sei­ten­strei­fen und ver­kürz­te sei­nen Über­hol­vor­gang der­art, dass er beim Ein­sche­ren auf den rech­ten Fahr­strei­fen den Sko­da-Fah­rer erheb­lich schnitt. Die­ser muss­te stark abbrem­sen um einen Unfall zu ver­mei­den. Hin­ter dem Sko­da fuhr ein Nis­san, des­sen 45-jäh­ri­ger Fah­rer eben­falls noch brem­sen konn­te. Hin­ter die­sem wie­der­um fuhr ein VW mit 22-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher es nicht mehr recht­zei­tig schaff­te und auf das Heck des Nis­san auf­fuhr. Es wur­de nie­mand ver­letzt aber sowohl der Nis­san, als auch der VW muss­ten abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Ama­zon-Fahr­zeu­ge waren nach dem Vor­fall alle ver­schwun­den, das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­chers ist aller­dings bekannt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht wur­de eröffnet.

Lkw ver­liert Ladung, ver­ur­sacht Unfall und fährt danach ein­fach weiter

Alten­dorf. Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr die 35-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines BMW auf der A73 in Rich­tung Suhl. Als sie gera­de ein Lkw-Gespann über­hol­te, löste sich ein Teil von der Ladung und prall­te gegen die Front des BMW. Es ent­stand Sach­scha­den von ca. 200 Euro. Die Fah­re­rin ver­such­te danach, durch Hupen und Auf­blen­den auf sich auf­merk­sam zu machen, der unbe­kann­te Lkw-Fah­rer fuhr aller­dings wei­ter. Ein abge­le­se­nes Kenn­zei­chen aus Pader­born ist nicht ganz stim­mig. Vom Gespann ist anson­sten nur bekannt, dass es Tei­le gela­den hat­te, die wie „Tiny-Hou­se“ Ele­men­te aus­sa­hen. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Unfall­flucht wur­de ein­ge­lei­tet und Zeu­gen­hin­wei­se wer­den von der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg, Tel. 0951/9129–510, entgegengenommen.

Wie­der ein Unfall beim Ein­fah­ren in den Bau­stel­len­be­reich der A73

Hall­stadt. Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr die 19-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Seat bei Hall­stadt auf die A70 in Rich­tung Bay­reuth auf. Dabei über­sah sie jedoch ein Wohn­mo­bil mit 32-jäh­ri­gem Fah­rer auf der Haupt­fahr­bahn der Bau­stel­le, wel­cher einen Zusam­men­stoß nicht mehr ver­mei­den konn­te. Es wur­de nie­mand ver­letzt, aber der Sach­scha­den wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Fahr­rad­dieb „in fla­gran­ti“ erwischt.

Bam­berg. Einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei fiel am frü­hen Sonn­tag­mor­gen in der Bam­ber­ger Innen­stadt ein 24-jäh­ri­ger Mann auf, wel­cher gera­de damit beschäf­tigt war, ein Fahr­rad zu knacken. Als er die Poli­zei erkann­te, ver­such­te er sofort zu Fuß zu flüch­ten, konn­te aber schnell gefasst wer­den. Er war stark alko­ho­li­siert und ein frei­wil­li­ger Alko­test zeig­te schließ­lich über 1,2 Pro­mil­le Alko­hol. Nach der Sach­be­ar­bei­tung wur­de er wie­der auf frei­en Fuß gesetzt. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Fahrraddiebstahl.

Ohne Ver­si­che­rungs­schutz auf der Auto­bahn unterwegs

Ober­haid. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten gegen Frei­tag­mit­tag einen Sko­da, der auf der A70 bei Ober­haid unter­wegs war. Dabei muss­ten die Beam­ten fest­stel­len, dass die Zulas­sung des Autos aus dem EU-Aus­land nicht mehr gül­tig war. Der Ver­si­che­rungs­schutz war eben­falls erlo­schen und auch die tech­ni­sche Unter­su­chung abge­lau­fen. Der Sko­da muss­te unter die­sen Umstän­den aus dem Ver­kehr genom­men und gegen den 27-jäh­ri­gen Fah­rer ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz ein­ge­lei­tet werden.

Alko­ho­li­sier­ter Fah­rer ver­ur­sacht Unfall mit drei Ver­letz­ten und hohem Sachschaden

Forch­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr der 36-jäh­ri­ge Fah­rer eines Opel auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg auf dem lin­ken Fahr­strei­fen und muss­te dort ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen. Dies erkann­te der 47-jäh­ri­ge Fah­rer eines Minis zu spät. Da er nicht mehr recht­zei­tig brem­sen konn­te, ver­such­te er noch auf dem rech­ten Fahr­strei­fen aus­zu­wei­chen, schaff­te es aber nicht voll­stän­dig und krach­te in das Heck und rech­ten Sei­te des Opel. Auf dem rech­ten Fahr­strei­fen befand sich zudem noch ein wei­te­rer Opel mit 47-jäh­ri­gem Fah­rer, wel­cher durch den Mini geschnit­ten wur­de und die­sem auch noch ins Heck fuhr. Bei dem Unfall wur­den der Ver­ur­sa­cher, sowie Fah­rer und Bei­fah­re­rin des vor­de­ren Opels leicht ver­letzt und der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 30.000 Euro geschätzt. Der Grund für das Ver­sa­gen des Ver­ur­sa­chers war der Poli­zei schnell klar, da er einen ange­trun­ke­nen Ein­druck mach­te und auch stark nach Alko­hol roch. Ein frei­wil­li­ger Alko­test ergab bei ihm 0,9 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me war unum­gäng­lich und sein Füh­rer­schein muss­te sicher­ge­stellt wer­den. Er erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs und fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung und wird für län­ge­re Zeit kein Fahr­zeug mehr im Stra­ßen­ver­kehr füh­ren dürfen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Rol­ler­fah­rer rächt sich an ver­meint­li­chem Falschparker

Bay­reuth – Am Sams­tag, den 01.07.23, gegen 11:35 Uhr, lud ein 43-jäh­ri­ger Bay­reu­ther in der Richard-Strauß-Str. in Bay­reuth meh­re­re Geträn­ke­kä­sten aus sei­nem Pkw, als unver­mit­telt ein wei­te­rer 33-jäh­ri­ger Bay­reu­ther mit sei­nem Motor­rol­ler beschleu­nig­te und auf den Ent­la­den­den zufuhr. Der Rol­ler­fah­rer tou­chier­te den Geträn­ke­ka­sten, den der 43-Jäh­ri­ge trug, sodass er ins Strau­cheln kam und sich dabei leicht am Bein ver­letz­te. Dabei gab der Rol­ler­fah­rer zudem laut­stark sei­nen Unmut über das Park­ver­hal­ten des 43-Jäh­ri­gen kund und flüch­te­te anschlie­ßend. Ihn erwar­ten nun meh­re­re Anzeigen.

Gar­ten­zaun kom­plett beschädigt

Bay­reuth – Im Zeit­raum von 01.07.2023, 23:00 Uhr bis 02.07.2023, 08:00 Uhr wur­de in der Lüt­zow­stra­ße in Bay­reuth der kom­plet­te Gar­ten­zaun eines dor­ti­gen Anwe­sens auf einer Län­ge von etwa 60 Metern beschä­digt. Der oder die Ver­ur­sa­cher sind bis­lang unbe­kannt. Wer Hin­wei­se zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter 0921/506‑2130 in Ver­bin­dung zu setzen.

Sani­tä­ter angegriffen

Bay­reuth – Am Frei­tag, den 30.06.2023, gegen 20:20 Uhr muss­te eine amts­be­kann­te 58-jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin im Rah­men des Bür­ger­fe­stes durch den Ret­tungs­dienst behan­delt wer­den, nach­dem sie sich leicht ver­letzt hat­te. Wäh­rend der Behand­lung trat die Bay­reu­the­rin nach den bei­den Ret­tungs­sa­ni­tä­tern, wel­che sich hier­durch leich­te Prel­lun­gen zuzo­gen. Bei der Bay­reu­the­rin, die mit knapp 2,3 Pro­mil­le nicht uner­heb­lich alko­ho­li­siert war, wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, sie wird nun wegen meh­re­rer Delik­te straf­recht­lich zur Ver­ant­wor­tung gezogen.

Unbe­kann­ter droht mit Messer

Bay­reuth – Nach einer Mei­nungs­ver­schie­den­heit in der Von-Pla­ten-Str. in Bay­reuth, zog am Frei­tag, den 30.06.2023, gegen 09:20 Uhr, ein bis­lang unbe­kann­ter Mann ein Klapp­mes­ser und bedroh­te damit einen 49-Jäh­ri­gen. Anschlie­ßend flüch­te­te der Unbe­kann­te zwi­schen den Häu­sern hin­durch. Die Per­son soll ca. 30 Jah­re alt, 180 cm groß, kräf­tig und gänz­lich schwarz geklei­det gewe­sen sein. Wer Hin­wei­se zu dem Vor­fall oder der Per­son geben kann, wird gebe­ten sich der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter 0921/506‑2130 als Zeu­ge zur Ver­fü­gung zu stellen.

Schlä­ge­rei auf Damentoilette

Bay­reuth – Am Sonn­tag, 02.07.2023, gegen 01:30 Uhr, soll es in der Dis­ko­thek „Fabrik“ in Bay­reuth auf der Damen­toi­let­te zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung gekom­men sein. Hier­bei wur­de eine 23-jäh­ri­ge Bind­la­che­rin durch einen wei­te­ren weib­li­chen Gast geschla­gen. Wer den Vor­fall beob­ach­tet hat und Hin­wei­se zur Täte­rin geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter 0921/506‑2130 zu melden.

Aus Grup­pe her­aus angegriffen

Bay­reuth – Am Sams­tag, 01.07.2023, gegen 20:10 Uhr, wur­den ein 14-jäh­ri­ger Markt­leu­gaster und ein 13-jäh­ri­ger Bay­reu­ther im Bereich des Damm­wäld­chens in Bay­reuth durch eine Per­so­nen­grup­pe zunächst ver­bal ange­gan­gen. Als die bei­den Jun­gen der Situa­ti­on aus dem Weg gehen woll­ten, wur­den sie von der Grup­pe ver­folgt bis letzt­end­lich im Bereich der Stein­grä­ber­pas­sa­ge durch eine Per­son aus der Grup­pe von hin­ten ein Schlag auf die rech­te Wan­ge des 14-Jäh­ri­gen erfolg­te. Anschlie­ßend flüch­te­te die Grup­pe in Rich­tung Rot­main-Cen­ter. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Vor­fall oder den Tätern bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt unter 0921/506‑2130 melden.

Mit knapp 2,3 Pro­mil­le unterwegs

Bay­reuth – Am Sams­tag, 01.07.2023, gegen 15:30 Uhr, konn­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt eine 36-Jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin mit ihrem Pkw im Bereich des Brief­zen­trums in Wolfs­bach kon­trol­lie­ren. Da die Dame sicht­lich unter dem Ein­fluss von Alko­hol stand, wur­de ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt, der einen Wert von knapp 2,3 Pro­mil­le ergab. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durch­ge­führt und der Füh­rer­schein der Dame sicher­ge­stellt, sie muss sich nun für ihr Ver­hal­ten straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Nicht nur, dass die Dame sich und ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer durch ihr Ver­hal­ten in Gefahr brach­te, dar­über hin­aus hat­te sie noch ihre bei­den min­der­jäh­ri­gen Kin­der mit ihm Fahr­zeug sitzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Grä­fen­berg. Über­mä­ßi­ger Alko­hol­kon­sum war der Aus­lö­ser eines Ver­kehrs­un­falls, der am Sonn­tag­abend auf der Staats­stra­ße von Wein­garts nach Wal­kers­brunn zu zwei Leicht­ver­letz­ten und einem Sach­scha­den von 4000 Euro führte.

Kurz nach 18 Uhr fuhr eine 26-jäh­ri­ge Ost­eu­ro­päe­rin mit ihrem Peu­geot in Rich­tung Igens­dorf. Als sie die Abzwei­gung Schli­chen­reuth pas­sier­te, unter­schätz­te sie eine lang­ge­zo­ge­ne Links­kur­ve. Die Fah­re­rin konn­te auf­grund ihrer Alko­ho­li­sie­rung deren Ver­lauf nicht mehr fol­gen und kam nach links auf die Gegen­fahr­bahn. Dort fuhr sie in die Leit­plan­ken. Stark defor­miert kam ihr Klein­wa­gen auf der Stra­ße zum Ste­hen. Er muss­te letzt­end­lich abge­schleppt werden.

Die Fah­re­rin sowie ihr 24-jäh­ri­ger Bei­fah­rer wur­den mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Forch­heim verbracht.

Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me nah­men die Poli­zi­sten Alko­hol­ge­ruch bei der Unfall­fah­re­rin wahr. Nach­dem ein Alko­test einen Wert von über 1,2 Pro­mil­le ergab, wur­de eine Blut­ent­nah­me bei der Frau durch­ge­führt sowie deren Füh­rer­schein sicher­ge­stellt. In Deutsch­land wird sie nun wohl für län­ge­re Zeit ein Auto nicht mehr fah­ren dürfen.

Son­sti­ges

Unter­ails­feld. Eine auf­merk­sa­me Wan­de­rin nahm am Sonn­tag­nach­mit­tag eine Rauch­ent­wick­lung in einem Wald­stück zwi­schen Tüchers­feld und Unter­ails­feld wahr. Neu­gie­rig ging sie der Ursa­che auf den Grund und stell­te ein offe­nes Feu­er fest. Sie infor­mier­te sofort die Feu­er­wehr über die inte­grier­te Leit­stel­le. Die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren aus Göß­wein­stein und Unter­ails­feld mit etwa 30 Kräf­ten konn­ten den Brand, der sich mitt­ler­wei­le auf einer Flä­che von 100 qm aus­ge­brei­tet hat­te, rasch bekämp­fen und somit grö­ße­ren Scha­den vermeiden.

Die Ermitt­lun­gen hin­sicht­lich der Brand­ur­sa­che sind im Laufen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht

ALTEN­KUNST­ADT – LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag zwi­schen 12:00 und 13:00 Uhr park­te ein 43-jäh­ri­ger Mann sei­nen grau­en VW Pas­sat in der Mark­gra­fen­stra­ße. Als er zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te er fest, dass der Außen­spie­gel beschä­digt wur­de. Trotz eines Scha­dens von rund 500,- Euro ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher im Anschluss, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. An der Unfall­stel­le konn­te eine Spie­gel­ver­klei­dung eines röt­li­chen Ford auf­ge­fun­den wer­den. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.