Der Land­frau­en­chor des BBV Forch­heim unter Lei­tung von Irmi Reck gestal­tet am Frei­tag, 7. Juli 2023 um 18.00 Uhr in der Pfarr­kir­che St. Jako­bus in Leu­ten­bach einen Abend für die Akti­on Sommerkirche.

Unter dem Mot­to Von Fran­ken hin­aus in alle Welt, „Für ein fried­li­ches Mit­ein­an­der“ wer­den die Besu­cher mit teils beschwing­ten, teils nach­denk­li­chen Lie­dern aus Fran­ken und der gan­zen Welt unter­hal­ten. Kur­ze Text­bei­trä­ge und Ver­se ver­bin­den die ein­zel­nen Blöcke miteinander.

Hel­mut Pfef­fer­le, Vor­sit­zen­der des Frän­ki­schen Genieß­er­lan­des, und Micha­el Geh­ret, Pfar­rer Pinz­berg, die Grün­der der SOM­MER­KIR­CHE, laden dazu herz­lich ein. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Wie immer, gibt es im Anschluss die Mög­lich­keit, die­sen Tag im Pfarr­heim Leu­ten­bach bei einem fri­schen Trunk und einer klei­nen Brot­zeit aus­klin­gen zu lassen.

Wei­te­re Kon­zer­te mit z.B. dem Shan­ty­chor „Die Reg­nitz­mö­wen“ der Mari­ne­ka­me­rad­schaft Forch­heim fol­gen Ende Juli und Ende August. Genaue Ter­mi­ne unter www​.wal​ber​la​.de.

Akti­on Sommerkirche

Von Fran­ken hin­aus in alle Welt, „Für ein fried­li­ches Miteinander“