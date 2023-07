Wie­se, Wald und Hecke sind Lebens­raum für vie­le Krab­bel­tier­chen. Spie­le­risch ent­decken wir, wer sich in Hecke, Wie­se und Wald versteckt.…

Umwelt­sta­ti­on Weis­main: Auf Ent­deckungs­tour in Wie­se, Wald und Hecke – Anmel­dung erfor­der­lich

In den Pfingst­fe­ri­en durf­ten Kin­der ab 10 Jah­ren bei zwei Fir­men „Nei schaun“. „Nei gschaud“ haben inter­es­sier­te Kin­der und Jugendliche…

„Nei gschaud“ bei der Bau­fir­ma Dechant in Weis­main

Umwelt­sta­ti­on in Weis­main bie­tet Flecht­kurs

Wei­den­ku­gel aus Cha­os­ge­flecht – Stef­fi Schrei­ber gibt am 23. Juni Kurs an der Umwelt­sta­ti­on in Weis­main Beim Flecht­kurs „Wei­den­ku­gel“, den…