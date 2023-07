Vom 14.–16. August 2023 bie­tet die Umwelt­sta­ti­on Weis­main einen Kurs für Kin­der von 9 bis 14 Jah­re an. An drei Tagen geht Anni­ka Schmidt mit den Kids für je drei Stun­den auf Wald-Ent­deckungs­tour. Zusätz­lich wird wir ein Wald­mo­bi­le geba­stelt. Der Kurs dau­ert jeweils von 12 bis 15 Uhr. Treff­punkt ist am Erleb­nis­bau­ern­hof von Anni­ka Schmidt in Alten­dorf bei Weismain.

Anmel­dun­gen sind ab sofort über die Umwelt­sta­ti­on Weis­main mög­lich: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder 09571/189034. Der Teil­neh­mer­bei­trag für die drei­tä­gi­ge Ver­an­stal­tung beträgt 20 Euro. Bit­te an wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung und feste Schu­he denken!