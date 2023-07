Am Sonn­tag ver­an­stal­te­ten die Cobur­ger Poli­zei­dienst­stel­len im zen­tra­len Dienst­ge­bäu­de in der Neu­stadter Stra­ße von 10 – 17 Uhr ihren Tag der offe­nen Tür. Tau­sen­de Inter­es­sier­te fol­gen­den der Ein­la­dung und beka­men eini­ges zu sehen.

Nicht ganz all­täg­li­che Ein­blicke in den Poli­zei­all­tag hat­ten Besu­che­rin­nen und Besu­cher am Sonn­tag bei der Cobur­ger Poli­zei. Wel­che Poli­zei­dienst­stel­len gibt es in Coburg? Wo wer­den die Fest­ge­nom­me­nen unter­ge­bracht? Wel­che Ein­satz­mit­tel hat die Poli­zei zur Ver­fü­gung? Wie schnell darf man noch­mal auf einer Kraft­fahrt­stra­ße fah­ren? All die­se Fra­gen und dar­über hin­aus noch vie­le mehr, konn­ten die Cobur­ger Poli­zei­be­am­tin­nen und Beam­ten am Sonn­tag in Coburg klä­ren. Ein beson­de­rer Besu­cher­ma­gnet waren die Vor­füh­run­gen des Was­ser­wer­fers der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei aus Nürn­berg sowie die Ein­sät­ze der Dienst­hun­de­füh­rer samt Diensthunden.

Auch für die Klein­sten war mit einem Kett­car-Par­cours und einer Kin­der­fo­to­ecke, in der man sich in Uni­form ablich­ten und auch schmin­ken las­sen konn­te, eini­ges gebo­ten. Bei der Geschwin­dig­keits­mes­sung der Kett­cars samt aus­ge­druck­tem Blit­zer-Foto bil­de­te sich ganz­tä­gig eine lan­ge War­te­schlan­ge. Für Inter­es­sier­te am Poli­zei­be­ruf war natür­lich auch die Nach­wuchs­wer­bung der ober­frän­ki­schen Poli­zei ver­tre­ten. Dort konn­te man sich unter ande­rem im Sport­test bewei­sen, des­sen Bestehen Grund­vor­aus­set­zung für die Ein­stel­lung bei der Baye­ri­schen Poli­zei ist.

Um 15 Uhr fand ein von der Schieß­trai­nern der Poli­zei geführ­tes „Pro­mischie­ßen“ in der Zen­tra­len Raum­schieß­an­la­ge des Poli­zei­ge­bäu­des statt, in dem sich der sin­gen­de Metz­ger­mei­ster Mar­kus Brehm aus dem Seß­la­cher Stadt­teil Die­ters­dorf gegen sie­ben Schüt­zen aus den Berei­chen Kom­mu­nal­po­li­tik, Justiz, Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst, Medi­en und der Poli­zei durch­setz­te und die mei­sten Rin­ge auf der Ziel­schei­be schoss.

Fürs leib­li­che Wohl war inner­halb der Poli­zei­dienst­stel­le und auch auf den Frei­flä­chen bestens gesorgt. Für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher ende­te der Sonn­tag mit vie­len posi­ti­ven Erfah­run­gen und Ein­drücken die sicher lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben werden.