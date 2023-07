Der Lie­der­ma­cher Simon Kemp­s­ton aus Edin­burgh sorgt mit sei­nen Songs und sei­nem vir­tuo­sen Gitar­ren­spiel bei sei­nem Publi­kum für Gän­se­haut­fak­tor. Aku­sti­sche Musik in bester Folk­tra­di­ti­on ver­bin­det Simon mit ele­gan­tem Song­wri­ting und zeit­ge­nös­si­schen Hörgewohnheiten.

Das Kon­zert fin­det am 6. Juli ab 19 Uhr in Andy Langs Kon­zert­scheu­ne in Gefrees statt. Wie immer ist der Ein­tritt frei, eine soli­da­ri­sche Kon­zert­be­tei­li­gung zw. 13 – 18 € nach Selbst­ein­schät­zung ist gewünscht.