Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Rot­licht miss­ach­tet, zwei Verletzte

Her­zo­gen­au­rach – Am Sams­tag­nach­mit­tag, gegen 15.40 Uhr, miss­ach­te­te 56jährige Pkw- Len­ke­rin aus dem Land­kreis Fürth das Rot­licht an der Kreu­zung Hans-Ort-Rin­g/ Nürn­ber­ger Stra­ße, in Fahrt­rich­tung Erlan­gen. Als die Len­ke­rin den Kreu­zungs­be­reich pas­sier­te, kam es zum Zusam­men­stoß mit einer 59jährigen aus Her­zo­gen­au­rach, wel­che die Kreu­zung in Fahrt­rich­tung Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße, bei Grün­licht über­que­ren woll­te. Auf­grund des Zusam­men­sto­ßes über­schlug sich der Pkw der Geschä­dig­ten und kam auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te zum Lie­gen. Die Geschä­dig­te muss­te mit mitt­le­ren Ver­let­zun­gen in ein Kran­ken­haus nach Erlan­gen ein­ge­lie­fert wer­den, die Ver­ur­sa­che­rin wur­de vor Ort durch den Ret­tungs­dienst behan­delt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den, der Hans-Ort-Ring war wäh­rend der gesam­ten Unfall­auf­nah­me für den Fahr­zeug­ver­kehr gesperrt.

Tri­kots mit­ge­nom­men ohne zu bezahlen

Her­zo­gen­au­rach- Hat am Sams­tag­nach­mit­tag ein 21jähriger aus Nürn­berg in einem ört­li­chen Sport­ar­ti­kel­ge­schäft. Der jun­ge Mann war dem Sicher­heits­per­so­nal auf­ge­fal­len, als er sich in ver­däch­ti­ger Art und Wei­se im Laden­lo­kal beweg­te und im Anschluss, den Kas­sen­be­reich pas­sier­te, obwohl die bei­den Klei­dungs­stücke hät­ten noch bezahlt wer­den müssen.

In die Inter­net­fal­le getappt

Sind zwei Geschä­dig­te aus dem Dienst­be­reich. Der eine erstand eine Spie­le­kon­so­le, über­wies den gefor­der­ten Geld­be­trag und bekam nichts zuge­sandt, der ande­re kauf­te eine Bau­ma­schi­ne für einen grö­ße­ren vier­stel­li­gen Geld­be­trag und ab dem Moment des Geld­ein­gangs beim ver­meint­li­chen Ver­käu­fer riss der Kon­takt zu die­sem ab, ohne dass die Maschi­ne gelie­fert wor­den ist.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­un­fall mit 5 Verletzten

Am frü­hen Mor­gen des 02.07.2023, gegen 05:00 Uhr, befuhr eine 19-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ge­rin mit ihrem BMW die Staats­stra­ße 2763, von Höch­stadt a.d. Aisch in Rich­tung Mühl­hau­sen. Mit ihr im Fahr­zeug befan­den sich noch drei jun­ge Män­ner und eine jun­ge Frau, im Alter von 19- 21 Jah­ren. Die 19-Jäh­ri­ge kam aus bis­lang unge­klär­ten Grün­den zunächst nach links von der Fahr­bahn ab, wor­auf­hin sie die Kon­trol­le über den PKW ver­lor. Der PKW über­schlug sich im Anschluss mehr­fach im angren­zen­den Feld und blieb letzt­lich auf der lin­ken Fahr­zeug­sei­te auf der Staats­stra­ße liegen.

Bei der Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te Lebens­ge­fahr nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, einer der Mit­fah­rer wur­de eben­falls schwer ver­letzt. Die übri­gen drei Insas­sen wur­den jeweils leicht ver­letzt. Die fünf jun­gen Män­ner und Frau­en wur­den in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser eingeliefert.

Auf Wei­sung der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft Nürn­berg-Fürth wur­de ein Gut­ach­ter zur Klä­rung des Unfall­her­gangs zur Unfall­stel­le beor­dert. Die 19-jäh­ri­ge Fah­re­rin muss­te sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen, der PKW wur­de sichergestellt.

Die Staats­stra­ße 2763 muss­te für meh­re­re Stun­den zwi­schen Höch­stadt und Nacken­dorf gesperrt wer­den, die Umlei­tung erfolg­te über Etzels­kir­chen. Für Ber­ge- und Siche­rungs­maß­nah­men waren die Feu­er­weh­ren aus Höch­stadt und Etzels­kir­chen vor Ort.