Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht­ver­letz­ten Person

COBURG. Ein 65-jäh­ri­ger PKW- Fah­rer befuhr die Bam­ber­ger Stra­ße stadt­aus­wärts. Ein eben­falls in die glei­che Rich­tung fah­ren­der Rad­fah­rer woll­te ganz plötz­lich die Fahr­bahn über­que­ren. Dabei über­sah er jedoch den her­an­fah­ren­den PKW, wel­cher sich bereits auf sei­ner Höhe befand. Bei­de Ver­kehrs­teil­neh­mer stie­ßen zusam­men. Der Fahr­rad­fah­rer zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu, wel­che durch den Ret­tungs­dienst vor Ort ver­sorgt wer­den konnten.

Rad­fah­re­rin über­sah einen ste­hen­den PKW

COBURG. Glück im Unglück hat­te eine Rad­fah­re­rin am Nach­mit­tag in der Rodach­er Stra­ße in Coburg. Hier befuhr eine 26-jäh­ri­ge mit ihrem PKW die Rodach­er Stra­ße in Rich­tung Thü­rin­ger Kreuz. Bei­de woll­ten nach links auf die Neu­stadter Stra­ße abbie­gen. Nach­dem jedoch die Ampel­an­la­ge auf grün zeig­te, hielt die PKW-Fah­re­rin ord­nungs­ge­mäß an. Die 65-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin bemerk­te dies zu spät und kol­li­dier­te dabei mit ihrem Rad mit dem Fahr­zeug der 26-jäh­ri­gen. Hier­bei wur­de die Heck­schei­be des Fahr­zeu­ges zer­trüm­mert. Die Rad­fah­re­rin blieb glück­li­cher­wei­se unverletzt.

Ruck­sack samt Inhalt gestohlen

COBURG. In der Nacht zum Sonn­tag kam es in einer Tank­stel­le in der Ernst-Faber-Stra­ße zu einem Dieb­stahl. Hier­bei wur­de ein Ruck­sack eines 25-jäh­rin­gen Mann ent­wen­det. Der Mann ging vor die Türe der Tank­stel­le um eine Ziga­ret­te zu rau­chen. Als er zurück­kam war der Ruck­sack von einem Unbe­kann­ten ent­wen­det wor­den, in wel­chem sich diver­se Gegen­stän­de im Wert von ins­ge­samt 1.000 Euro befanden.

Par­ty nahm ein plötz­li­ches Ende

Creid­litz. Zu einer Ruhe­stö­rung kam es in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag. Hier fei­er­ten im Ren­ner­weg in Creid­litz offen­bar meh­re­re Per­so­nen eine laut­star­ke Par­ty auf der Ter­ras­se. Eine hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe konn­te dann für kur­ze Zeit die Ruhe wie­der her­stel­len. Nach­dem die Poli­zi­sten weg­ge­fah­ren sind, wur­de die Musik aber wie­der laut gedreht, wes­halb aber­mals Beschwer­den ein­ge­gan­gen sind. Dar­auf­hin fuhr erneut eine Strei­fen­be­sat­zung zu der bekann­ten Adres­se. Die Musik­box wur­de sicher­ge­stellt, womit die Ruhe end­gül­tig wie­der her­ge­stellt war.

Kon­fir­man­den im Zelt­la­ger mit Dieb­stahl überrascht

Lau­ter­tal. In der Zeit vom 30.06.2023 bis 01.07.2023 fand an der evan­ge­li­schen Bil­dungs­stät­te Neu­kir­chen das all­jähr­li­che Zelt­la­ger der Kon­fir­man­den statt. Hier fei­er­ten ca. 200 Per­so­nen lustig zusam­men. Wie man dann jedoch fest­stel­len muss­te, ver­schaff­te sich ein unbe­kann­ter Täter Zutritt zu meh­re­ren Zel­ten, was die Jugend­li­chen sicht­lich schockier­te. Der Täter flüch­te­te uner­kannt. Er ent­wen­de­te bei sei­ner Die­bes­tour Bar­geld der Jugendlichen.

Laden­die­bin auf fri­scher Tat ertappt

Ebers­dorf bei Coburg. Eine 43-jäh­ri­ge Frau ging am Sams­tag­mor­gen im Dro­ge­rie­markt ein­kau­fen. Als sie dann an der Kas­se zahl­te und den Laden ver­las­sen woll­te, schlug die Alarm­an­la­ge an. Dar­auf­hin durch­such­te man die Hand­ta­sche der Dame und muss­te fest­stel­len, dass sich in die­ser noch kos­me­ti­sche Arti­kel im Wert von 20 Euro befan­den. Die­se hat­te sie an der Kas­se nicht zum bezah­len vor­ge­legt. Die Frau erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Diebstahl.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahr­rad­tei­le entwendet

Küps – Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te im Zeit­raum von Mitt­woch 07:00 Uhr bis Don­ners­tag 15:00 Uhr im Bereich des Bahn­hof­ge­län­des Küps diver­se hoch­wer­ti­ge Anbau­tei­le – Len­ker, Vor­der­rei­fen und Gabel – eines dort ver­sperr­ten Gra­vel Bikes. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der 09261/503–0 entgegen.

Dro­gen­fahrt

Kro­nach – Eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach führ­te am ver­gan­ge­nen Sams­tag gegen 16:15 Uhr eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le im Bereich Vog­ten­dorf durch. Beim 60-jäh­ri­gen Mofa­fah­rer konn­ten hier­bei dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den, wes­halb zunächst eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Da es sich hier­bei nicht um den ersten Ver­stoß des 60-jäh­ri­gen han­del­te, ver­büß­te die­ser zum Kon­troll­zeit­punkt bereits ein Fahr­ver­bot, wel­ches er miss­ach­te­te. Es wur­den daher diver­se Anzei­gen, unter ande­rem wegen des Ver­dachts des Fah­rens trotz Fahr­ver­bots gefertigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Kulm­ba­cher Poli­zei zieht posi­ti­ve Bilanz zum Alt­stadt­fest 2023

Kulm­bach. Das Alt­stadt­fest 2023 star­te­te aus poli­zei­li­cher Sicht – trotz regen Besu­cher­an­drangs – sehr fried­lich. Abge­se­hen von der Fest­nah­me eines jun­gen Man­nes, der im Besitz der gefähr­li­chen Ecsta­sy-Pil­len „Blue Punis­her“ war, gab es kei­ne rele­van­ten Zwi­schen­fäl­le. In die­sem Zusam­men­hang weist die Poli­zei noch­mals auf das hohe Gesund­heits­ri­si­ko bei einer Ein­nah­me der Dro­ge hin und bit­tet um Sen­si­bi­li­tät und Mit­tei­lung ver­däch­ti­ger Wahr­neh­mun­gen in die­sem Zusammenhang.

Deut­lich häu­fi­ger muss­ten die Poli­zi­sten mit Unter­stüt­zungs­kräf­ten der Zen­tra­len Ergän­zungs­dien­ste Bay­reuth am Sams­tag aus­rücken. Ins­ge­samt ereig­ne­ten sich drei kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zun­gen mit zwei leicht ver­letz­ten Per­so­nen: Ein Besu­cher trug eine Kopf­platz­wun­de davon, nach­dem er von einem Unbe­kann­ten zu Boden gesto­ßen wur­de, und muss­te durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ver­bracht wer­den. Auch im Rah­men eines Bezie­hungs­streits unter Ex-Part­nern kam es zu einer Kör­per­ver­let­zung und Belei­di­gun­gen. Dane­ben konn­te aber auch ein ver­lo­re­nes Smart­phone wie­der an sei­ne Besit­ze­rin über­ge­ben und eine im Getüm­mel ver­miss­te 14-Jäh­ri­ge auf­ge­fun­den werden.