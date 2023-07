Auch nach den Spe­cial Olym­pic World Games will die Host Town Bay­reuth die Inklu­si­on durch Sport vorantreiben

Die Wett­kämp­fe der Spe­cial Olym­pic World Games sind am Abend des 25. Juni 2023 mit einer spek­ta­ku­lä­ren Abschieds­fei­er am Bran­den­bur­ger Tor zu Ende gegan­gen. Tau­sen­de Ath­le­ten und Ath­le­tin­nen mit gei­sti­ger und mehr­fa­cher Beein­träch­ti­gung waren in 26 Sport­ar­ten ange­tre­ten. Wäh­rend der ein­wö­chi­gen Wett­kämp­fe, die an unter­schied­li­chen Orten aus­ge­tra­gen wur­den, stan­den nicht nur die Lei­stun­gen, son­dern vor allem Fair­ness, Respekt und viel Spaß und Freu­de am Sport im Vordergrund.

Auch Bay­reuth als Host Town hat sei­ne rumä­ni­sche Dele­ga­ti­on für ein paar Tage in Ber­lin beglei­tet. Die rumä­ni­schen Sportler/​innen haben mit ihren Trai­nern/-innen und Beglei­tern vie­les erreicht. Die rumä­ni­schen Sportler/​innen haben in neun ver­schie­de­nen Sport­ar­ten hart gekämpft und mehr­fach gewon­nen. Mit der Teil­nah­me am Host Town-Pro­gramm ver­folg­te die Stadt Bay­reuth das Ziel, die Begei­ste­rung auf die Sport­ver­ei­ne und die Bürger/​innen der Stadt Bay­reuth zu über­tra­gen. Das Mot­to, unter dem die Spe­cial Olym­pic World Games stan­den, „Zusam­men unschlag­bar“, wünscht sich die Stadt auch für den All­tag, so dass sich mehr Sport­ver­ei­ne öff­nen, um für alle Men­schen Sport­an­ge­bo­te und Begeg­nun­gen zu ermöglichen.

Nach­hal­ti­ge Projekte

Wei­ter­ge­hen wird es auch mit den zum Teil schon begon­ne­nen und somit nach­hal­ti­gen Pro­jek­ten, wie dem Pro­jekt „Sport macht Schu­le“ des Roll­stuhl­sport­ver­eins (RSV) Bay­reuth, Schwimm­kur­sen für Kin­der mit gei­sti­gen und kör­per­li­chen Beein­träch­ti­gun­gen, Stock­schieß­bahn am Heil­päd­ago­gi­schen Zen­trum und – im kul­tu­rel­len Bereich – einem Muse­ums­füh­rer in leich­ter Sprache.