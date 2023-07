Unter dem Mot­to „Trom­meln für die KUFA“ hat der För­der­ver­ein „Inklu­si­on durch Kul­tur“ eine äußerst groß­zü­gi­ge Spen­de in Höhe von 10.000 Euro an den Vor­stands­vor­sit­zen­den der Lebens­hil­fe Bam­berg Klaus Gal­lenz und den Geschäfts­füh­rer Gün­ther Hof­mann über­reicht. Die Per­cus­siongrup­pe „Hör­sturz“ hat bei der Über­ga­be laut­stark die For­de­rung unter­stri­chen, dass eine dau­er­haf­te finan­zi­el­le För­de­rung der inklu­si­ven Kul­tur­fa­brik „KUFA“ bei den Ver­ant­wort­li­chen in Stadt und Land­kreis Bam­berg sowie dem Bezirk von Ober­fran­ken auf offe­ne Ohren tref­fen möge.

Der Vor­sit­zen­de und Alt-Land­rat Dr. Gün­ther Denz­ler, der Schrift­füh­rer Seba­sti­an Zang und die Schatz­mei­ste­rin Chri­stia­ne Hart­leit­ner freu­en sich mit der Spen­de die inklu­si­ve kul­tu­rel­le Bil­dung und Kul­tur­ar­beit der KUFA nach­hal­tig unter­stüt­zen zu können.

Harald Rink, der künst­le­ri­sche Lei­ter der KUFA: „Mit der Spen­de kön­nen unter ande­rem die neue Pro­duk­ti­on der Thea­ter­grup­pe TOBAK und die Kosten für eine CD-Pro­duk­ti­on der Band Slee­ping Ann geför­dert wer­den.“ Johan­na Heim, eine wei­te­re haupt­amt­li­che Lei­tungs­kraft, freut sich, dass durch den Zuschuss die Finan­zie­rung des dies­jäh­ri­gen inklu­si­ven Som­mer­fests am Sams­tag 29.Juli und Sonn­tag 30.Juli auf dem KUFA-Frei­ge­län­de sicher­ge­stellt ist.

Wer dem För­der­ver­ein bei sei­ner Auf­ga­be hel­fen möch­te, die Kul­tur­fa­brik KUFA bei der Finan­zie­rung der inklu­si­ven Kul­tur­ar­beit zu unter­stüt­zen, kann dies durch eine Mit­glied­schaft oder eine Spen­de tun. Mit­glieds­an­trä­ge und wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf der Home­page www​.kufa​-bam​berg​.de unter dem Menü­punkt „Unter­stüt­zen“.