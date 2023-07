A70 / WEIS­MAIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es zu einem fol­gen­schwe­ren Ver­kehrs­un­fall auf der A70. Ein Auto über­schlägt sich. Zwei Per­so­nen wer­den schwer ver­letzt, eine Per­son getötet.

Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 59-Jähr­ge die A70 in Fahrt­rich­tung Schwein­furth. Mit im Auto befan­den sich eine 70-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin und ein 58-jäh­ri­ger Mit­fah­rer. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che kam das Auto nach rechts von der Fahr­bahn ab. Durch eine an die­ser Stel­le begin­nen­de Leit­plan­ke wur­de es aus­ge­ho­ben. Das Auto über­schlug sich und kam im Stra­ßen­gra­ben auf dem Dach zum Lie­gen. Die Bei­fah­re­rin erlag noch am Unfall­ort ihren schwe­ren Ver­let­zun­gen. Die Fah­re­rin und der Mit­fah­rer wur­den schwer ver­letzt. Zu ihrer Erst­ver­sor­gung kamen neben zwei Not­ärz­ten meh­re­re Ret­tungs­wä­gen vor Ort. Einer der Not­ärz­te wur­de mit einem Ret­tungs­hub­schrau­ber zur Unfall­stel­le geflo­gen. Die Ver­letz­ten wur­den anschlie­ßend mit Ret­tungs­wä­gen in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser gebracht. Die Strei­fen der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth wur­den bei der Auf­nah­me durch umlie­gen­de Poli­zei­dienst­stel­len unter­stützt. Außer­dem wur­den die Feu­er­weh­ren Kulm­bach, Schir­ra­dorf, Alt- und Neu­dros­sen­feld und Hars­dorf hin­zu­ge­zo­gen. Zur Unfall­auf­nah­me muss­te die Auto­bahn in Fahrt­rich­tung Schwein­furth für meh­re­re Stun­den kom­plett gesperrt wer­den. Der Ver­kehr wur­de mit Hil­fe der Auto­bahn­mei­ste­rei Thur­n­au und dem THW Kulm­bach ausgeleitet.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth kam ein Gut­ach­ter an die Unfall­stel­le, um die Beam­ten bei der Klä­rung der Unfall­ur­sa­che zu unter­stüt­zen. Am ver­un­fall­ten Fahr­zeug ent­stand ein Total­scha­den im fünf­stel­li­gen Eurobereich.