Erfolg­rei­che ita­lie­ni­sche Thea­ter­auf­füh­rung mit deut­scher Über­ti­telung begei­stert das Publi­kum – Wei­te­re Vor­stel­lung am 1.7.2023

Ein begei­ster­tes Publi­kum hat am Don­ners­tag, 29.06.2023 in der Kul­tur-Fabrik Bam­berg die Pre­miè­re von „Cas­sio Fon­te­lag­na­ni“ besucht. Vor vol­len Rän­gen und mit viel Spaß am Spiel hat teatra­lia, die ita­lie­ni­sche Thea­ter­grup­pe in Bam­berg damit bereits das 21. Stück in ita­lie­ni­scher Spra­che zur Auf­füh­rung und so ein Stück ita­lie­ni­scher Kul­tur und Lebens­freu­de nach Bam­berg gebracht. In Bam­berg wur­de zum ersten Mal eine Auf­füh­rung in ita­lie­ni­scher Spra­che mit deut­schen Über­ti­teln prä­sen­tiert: Die Tra­gi­ko­mö­die von Ste­fa­no Gian­n­as­co­li lock­te zahl­rei­che Besucher*innen an und die Insze­nie­rung ern­te­te enthu­sia­sti­sche Reaktionen.

In der Tra­gi­ko­mö­die von Ste­fa­no Gian­n­as­co­li hin­ter­lässt ein erfolg­rei­cher Notar sein Erbe den vier Per­so­nen, denen er am näch­sten stand: Sei­ner Frau, sei­nem Assi­sten­ten, sei­ner Gelieb­ten und sei­nem Geschäfts­part­ner. Unter den Begün­stig­ten herrscht jedoch alles ande­re als Einig­keit, und eine klei­ne Son­der­klau­sel im Testa­ment sorgt für zusätz­li­che Aufregung…

„Die Ent­schei­dung, deut­sche Über­ti­tel für das Stück ein­zu­füh­ren, erwies sich als äußerst erfolg­reich“ so Dr. Mar­co Depiet­ri, Vor­sit­zen­der von mosai­co ita­lia­no e.V. und Grün­der der Thea­ter­grup­pe. „Dies ermög­licht es dem Publi­kum, das Ita­lie­ni­sche im Ori­gi­nal zu hören und gleich­zei­tig den Inhalt und die Fein­hei­ten der Insze­nie­rung in ihrer eige­nen Spra­che zu ver­ste­hen. Die Über­ti­tel wur­den im Rücken der Schauspieler*innen für das Publi­kum gut les­bar auf der Wand der Büh­ne ein­ge­blen­det. Somit haben sowohl des Ita­lie­ni­schen bereits gut mäch­ti­ge wie auch Theaterliebhaber*innen ohne Ita­lie­nisch­kennt­nis­se die Mög­lich­keit, ein Thea­ter­stück in sei­ner Ori­gi­nal­spra­che zu erleben“.

Das Thea­ter­stück wur­de von der Thea­ter­grup­pe „Teatra­lia“ auf­ge­führt, die aus einer Mischung von ita­lie­ni­schen und deut­schen Laienschauspieler*innen besteht und in Koope­ra­ti­on mit der Uni­ver­si­tät Bam­berg und dem ita­lie­ni­schen Kul­tur­ver­ein mosai­co ita­lia­no e.V. arbei­tet. Unter der Lei­tung des Regis­seurs und Autors Ste­fa­no Gian­n­as­co­li gelang es der Thea­ter­grup­pe, eine mit­rei­ßen­de Per­for­mance auf die Büh­ne zu bringen.

Ste­fa­no Gian­n­as­co­li zeig­te sich nach der Vor­stel­lung über­aus glück­lich mit dem Erfolg der Auf­füh­rung. „Il teat­ro è emo­zio­ne“ erin­ner­te der ehe­ma­li­ge Bam­ber­ger Eras­mus-Stu­dent Gian­n­as­co­li, „Jedes Mal freue ich mich auf die Zusam­men­ar­beit mit teatra­lia“. Im Publi­kum saßen auch eine eini­ge Schauspieler*innen von Fol­le­men­te Teat­ro, die von Gian­n­as­co­li in Pes­ca­ra gelei­te­te ita­lie­ni­sche Thea­ter­grup­pe, die extra nach Bam­berg ange­reist sind, um die Bam­ber­ger Insze­nie­rung zu erle­ben. Depiet­ri und Gian­n­as­co­li kün­dig­ten an, dass die bei­den Thea­ter­grup­pe zukünf­tig koope­rie­ren werden.

Eine wei­te­re Vor­stel­lung fin­det am Sams­tag, 01.07.2023 um 19:30 in der Kul­tur-Fabrik Bam­berg (Ohm­stra­ße 3) statt. Kar­ten sind erhält­lich unter Tickets – Teatralia.