„Ento­to Band“ am Sams­tag, 1.7.23 um 20 Uhr in der Kaiserpfalz

Moder­ner äthio­pi­scher Funk! Dröh­nen­de Saxo­pho­ne, gefühl­vol­ler Gesang und groo­ven­de Rhyth­men ver­schmel­zen zu einer ener­gie­ge­la­de­nen Per­for­mance, bei der sich das Publi­kum auf­der Tanz­flä­che des swin­gen­den Addis Abe­ba wähnt. Ethio­jazz“ nann­ten sie es im letz­ten Jahr­zehnt der Herr­schaft von Hai­le Selas­sie; eine eigen­wil­li­ge äthio­pi­sche Inter­pre­ta­ti­on von Funk, Soul, Jazz und Rock & Roll. Die Schall­plat­ten, die im ange­sag­ten Nacht­le­ben von Addis Abe­ba kur­sier­ten, wur­den Jahr­zehn­te spä­ter unter dem Titel „Ethio­pi­ques“ neu auf­ge­legt, wor­auf­hin sich auch der Rest der Welt die­ser ost­afri­ka­ni­schen Tanz­mu­sik anschloss.

Ento­to Band inter­pre­tiert Klas­si­ker aus Äthio­pi­en und Eri­trea neu und schreibt eige­ne Songs in die­sem Stil. Die gefühl­vol­le Stim­me der Sän­ge­rin ‚Queen‘ Helen Men­ge­stu wird von dem beses­se­nen Saxo­phon­spiel von Aman­y­al ‚Mil­li­on‘ Tewel­de flan­kiert, umge­ben von erfah­re­nen Büh­nen­künst­lern, ange­führt von Mei­ster­gi­tar­rist Joep Pelt. Im ver­gan­ge­nen Jahr konn­te die Ento­to Band ihren Ruf als Live-Band wei­ter aus­bau­en. Inzwi­schen ist das Debüt­al­bum bei Gui­tar Glo­be­trot­ter Recor­dings erschie­nen und die Album­prä­sen­ta­ti­on fand im Paradi­so n Amster­dam im Febru­ar 2023 statt. Nun beginnt ein Jahr vol­ler Kon­zer­te, in dem die Ento­to Band auf vie­len Büh­nen und Festi­vals in ganz Euro­pa zu sehen sein wird. Las­sen Sie sich mit der Ento­to Band auf eine Tanz­sa­fa­ri in das Herz der ost­afri­ka­ni­schen Musik entführen!

Haupt­kon­zert der Afri­ka-Kul­tur­ta­ge: Ento­to Band