Abschied und Dank

Am letz­ten Arbeits­tag des Cont­act-Tra­cing-Teams (CTT) die­sen Frei­tag kamen Land­rat Flo­ri­an Wie­demann gemein­sam mit dem Lei­ten­den Ver­wal­tungs­di­rek­tor Dani­el Frieß sowie dem Vor­sit­zen­den des Per­so­nal­rats im Land­rats­amt Hans-Jür­gen Feul­ner zum Abschieds­be­such ins Post­ge­bäu­de in Wolfs­bach, wo das Team seit mehr als zwei Jah­ren unter­ge­bracht war, und dank­ten allen, die sich dort enga­giert haben, sehr für ihre wich­ti­ge Arbeit. Für alle Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter um Tobi­as Heindl und die ärzt­li­che Lei­tung des CTT, zuletzt Katha­ri­na Lin­den­ber­ger und The­re­sa Rost, war es ein sehr emo­tio­na­ler Abschied, denn das gemein­sa­me Ziel, näm­lich die Ver­hin­de­rung der Aus­brei­tung von SARS-CoV‑2 hat das Team eng zusam­men­ge­schweißt. Alle haben sich mit rie­si­gem per­sön­li­chem Ein­satz im Team dafür und für­ein­an­der ein­ge­setzt. Land­rat Wie­demann beton­te, dass die Coro­na-Pan­de­mie nur dank der gemein­sa­men Anstren­gun­gen und ent­schei­dend auch durch die hier gelei­ste­te Arbeit der Kon­takt­nach­ver­fol­gung so gut ein­ge­dämmt wer­den konn­te. „Dabei waren die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter nicht nur als Kon­takt­nach­ver­fol­ger tätig, sie waren oft­mals auch Ansprech­part­ner für Men­schen, die sich in einer Kri­sen­si­tua­ti­on befan­den und hat­ten ein offe­nes Ohr für sie,“ so Wiedemann.