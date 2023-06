CSU für Stär­kung des Per­so­nals in Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen – Arbeits­markt muss für Fami­li­en fle­xi­bler werden

Die Situa­ti­on im Bereich der Kin­der­ta­ges­be­treu­ung spitzt sich wei­ter­hin zu. Feh­len­des Per­so­nal sorgt dafür, dass Plät­ze in den Ein­rich­tun­gen nicht besetzt wer­den kön­nen. Die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on hat des­halb einen Antrag zur Ver­bes­se­rung der Situa­ti­on gestellt und einen aus­führ­li­chen Bericht im Jugend­hil­fe­aus­schuss ein­ge­for­dert. Das Jugend­amt hat im Aus­schuss dazu berichtet.

Zu den Lösungsvorschlägen zählen die Akqui­se ausländischer Fachkräfte, Überlegungen einer Fach­aka­de­mie mit Stand­ort Erlan­gen, Möglichkeiten eines städtischen Ange­bots zur modu­la­ren Wei­ter­qua­li­fi­ka­ti­on (Gesamt­kon­zept) (hier­zu https://​www​.kita​-fach​kraef​te​.bay​ern), aber auch indi­rek­te Fak­to­ren wie die Sanie­rung von Kitas, neue Raum­kon­zep­te, die Arbeits­ent­la­stung brin­gen, um ein attrak­ti­ves Arbeits­um­feld zu schaffen.

Gera­de in der aktu­ell schwie­ri­gen Situa­ti­on ist die von uns initi­ier­te digi­ta­le Platz­ver­ga­be „Kita-Platz“, ein bar­rie­re­frei­es Ver­ga­be­sy­stem für Kita-Plätze, von gro­ßer Bedeu­tung. Laut Zeit­plan soll noch im Sep­tem­ber 2023 mit der Imple­men­tie­rung begon­nen und im Febru­ar 2024 der Betrieb mit den Kita-Anmel­dun­gen für das Kin­der­gar­ten­jahr 2024/2025 star­ten. Das wäre ein gro­ßer Gewinn, um auch hier den Bedarf der Eltern und die Lage in den Ein­rich­tun­gen zu kennen.

Wich­tig ist, die Stadt Erlan­gen lässt nie­man­den allei­ne. Eltern bekom­men sei­tens des Stadt­ju­gend­amts Unterstützung und eine Ansprechpartnerin/​einen Ansprech­part­ner. Klar ist aber auch, dass das The­ma von Erlan­gen aus nicht gelöst wer­den kann. Des­halb, so CSU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Chri­sti­an Lehr­mann, muss Oberbürgermeister Dr. Flo­ri­an Janik (SPD) die Per­so­nal­si­tua­ti­on der Kitas als Son­der­the­ma in den Baye­ri­schen Städtetag am 12./13. Juli in Erlan­gen einbringen.

Die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on setzt sich wei­ter­hin für die Ver­bes­se­rung für Eltern, Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in den Ein­rich­tun­gen und unse­re Kin­der ein. Erzie­he­rin­nen und Erzie­her brau­chen genau­so wie Pflegekräfte öffentliche Wertschätzung. Der Beruf ist aus Sicht der CSU-Stadt­rats­mit­glie­der neben allen Anstren­gun­gen erfüllend, vielfältig und kann Zufrie­den­heit schaf­fen. Ähnlich der Pfle­ge for­dert die CSU eine Image­kam­pa­gne, um mehr jun­ge Men­schen für die­sen groß­ar­ti­gen Beruf zu begei­stern sowie eine ver­pflich­ten­de, kon­ti­nu­ier­li­che Wei­ter­bil­dung der Führungskräfte, um das Per­so­nal dau­er­haft zu halten.

Stadt­rat Chri­sti­an Lehr­mann, Vor­sit­zen­der der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on: Das Feh­len von Kin­der­be­treu­ungs­plät­zen bela­stet die Fami­li­en. Es ver­schärft aber auch zuneh­mend den Fach­kräf­te­man­gel, weil Eltern­tei­le für den Arbeits­markt nicht zu Ver­fü­gung ste­hen. Es reicht nicht, wenn sich Fami­li­en dem Arbeits­markt anpas­sen. Auch der Arbeits­markt muss für Fami­li­en fle­xi­bler wer­den. In Zukunft müs­sen wir hier auch die Arbeit­ge­ber stär­ker in die Pflicht nehmen.

Stadt­rat Mar­tin Ogier­mann, fami­li­en­po­li­ti­scher Spre­cher der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on: Es kann nur im Mit­ein­an­der mit den Frei­en Trägern gehen. Die Stadt Erlan­gen hat eine lan­ge Tra­di­ti­on, die Kin­der­be­treu­ung gemein­sam zu orga­ni­sie­ren. Damit sind wir bis­her sehr gut gefah­ren und dar­an hal­ten wir fest. Ein Abwer­ben von Fachkräften und ein gegen­sei­ti­ges Aus­spie­len darf es nicht geben.

Stadträtin Dr. Anni­ka Clar­ner: Ich freue mich, dass es kurz­fri­stig gelun­gen ist, eine IST-Ana­ly­se zu erhal­ten, die alle Ideen bündelt und eindrücklich zeigt, wie sich die aktu­el­le Situa­ti­on in den Ein­rich­tun­gen dar­stellt, wel­che Hemm- und fördernde Fak­to­ren bei der Per­so­nal­ak­qui­se und des Per­so­nal­ma­nage­ments aus Sicht der Ein­rich­tun­gen bestehen, wel­che Maß­nah­men die Stadt Erlan­gen bis­her unter­nom­men hat und wie die Per­so­nal­si­tua­ti­on auf kom­mu­na­ler Ebe­ne ver­bes­sert wer­den kann.

Stadt­rat Dr. Kurt Höller, CSU-Kreis­vor­sit­zen­der: Die Überlegungen einer Fach­aka­de­mie am Stand­ort Erlan­gen sind drin­gend zu prüfen. Die dama­li­ge Stand­ort­ent­schei­dung gegen Erlan­gen ist heu­te zu hin­ter­fra­gen. Ich sehe gro­ße Chan­cen dar­in, wenn eine Pra­xis­in­te­grier­te Aus­bil­dung (PIA) unmit­tel­bar in Erlan­gen statt­fin­den würde. Dabei han­delt es sich nicht nur um eine Inve­sti­ti­on in die Zukunft, um lang­fri­stig bes­ser auf­ge­stellt zu sein. Gera­de durch das PIA-Modell stün­den bereits kurz­fri­stig zahl­rei­che Azu­bis als Unter­stüt­zung für Ein­rich­tun­gen von Stadt und frei­en Trä­gern zur Verfügung.