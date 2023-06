WBV Kreuz­berg und AELF Bam­berg informieren

Die WBV Kreuz­berg und der zustän­di­ge Revier­för­ster vom Amt für Ernäh­rung Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg (AELF) Mat­thi­as Jes­sen haben am 15. Juni alle Wald­be­sit­zer in der Gemar­kung Paut­z­feld auf eine Füh­rung durch den Wald ein­ge­la­den. Etwa 50 Teil­neh­mer folg­ten der Ein­la­dung und mach­ten sich ein Bild vom akti­ven Waldumbau.

Die Wäl­der um Paut­z­feld sind bis­her durch hohe Kie­fer­n­an­tei­le geprägt. Die­se Baum­art lei­det zusam­men mit der Fich­te jedoch beson­ders unter dem sich ändern­dem Kli­ma. Der För­ster Mat­thi­as Jes­sen rät des­halb zur Anrei­che­rung der Kie­fern­be­stän­de mit kli­ma­to­le­ran­ten Baum­ar­ten und ver­weist auf die der­zeit beson­ders hohen För­der­sät­ze für die Pflan­zung geeig­ne­ter Baum­ar­ten. Die Baum­ar­ten­wahl ist dabei auf Grund des san­di­gen Bodens um Paut­z­feld jedoch begrenzt.

Mat­thi­as Jes­sen ent­wickel­te des­halb 2015 ein beson­de­res Kon­zept für die Wald­be­sit­zer in Paut­z­feld. Aus dem nahe­ge­le­ge­nen Staats­wald wer­den Buchen­wild­lin­ge geern­tet und in gro­ßer Zahl in die Kie­fern­be­stän­de gepflanzt. Jes­sen erklärt: „Die Buchen sind bereits an den Stand­ort ange­passt und haben eine gut ent­wickel­te Wur­zel. Da sie nie gedüngt wur­den, schmecken sie den Rehen auch nicht so gut und kom­men ohne Ver­biss­schutz aus.“ Zwi­schen den vie­len Buchen sol­len dann durch Eich­hörn­chen und Eichel­hä­her ver­brach­te Eicheln auf­ge­hen und die Ver­jün­gung anrei­chern. Mat­thi­as Koch, Geschäfts­füh­rer der WBV Kreuz­berg über­schlägt, dass durch die WBV seit 2015 weit über 100 000 Buchen im Pri­vat­wald um Paut­z­feld gepflanzt wur­den. Der Plan scheint auf­zu­ge­hen. Es haben sich statt­li­che über­manns­gro­ße Buchen­flä­chen ent­wickelt. Und immer wie­der schie­ben sich auch jun­ge Eichen durch die gepflanz­ten Buchen.