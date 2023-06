Chri­sti­an Thie­le­mann diri­giert Bruck­ner 5 beim BRSO – Auch live im Videostream

Bruck­ner und Thie­le­mann – für vie­le Musik­be­gei­ster­te ist gilt das längst als Ide­al­kom­bi­na­ti­on. Tat­säch­lich hat sich Chri­sti­an Thie­le­mann den Ruf einer Bruck­ner-Instanz erwor­ben, die Wer­ke des öster­rei­chi­schen Kom­po­ni­sten zäh­len neben denen Richard Wag­ners und Richard Strauss‘ zu Thie­le­manns beson­de­ren Vor­lie­ben. Die kom­ple­xen Klang­ge­bil­de von Anton Bruck­ners Fünf­ter bringt der Chef­di­ri­gent der Säch­si­schen Staats­ka­pel­le Dres­den nun mit dem Sym­pho­nie­or­che­ster des Baye­ri­schen Rund­funks in vier Kon­zer­ten in Mün­chen, Bam­berg und Bad Kis­sin­gen auf die Büh­ne. Das Kon­zert am Frei­tag, 30. Juni im Münch­ner Her­ku­les­saal über­trägt BR-KLAS­SIK live im Radio und im Videostream.

Immer wie­der hat sich Chri­sti­an Thie­le­mann mit den Klang-Kathe­dra­len des öster­rei­chi­schen Sym­pho­ni­kers, des­sen küh­ner Satz­tech­nik und dem vom Katho­li­zis­mus durch­drun­ge­nen Mysti­zis­mus aus­ein­an­der­ge­setzt. Sein Debüt beim Sym­pho­nie­or­che­ster des Baye­ri­schen Rund­funks mit Bruck­ners Fünf­ter hät­te bereits im April 2021 erfol­gen sol­len – die Pan­de­mie hat es ver­hin­dert; Thie­le­mann muss­te damals auf klei­ner besetz­te Wer­ke von Strauss und Schu­mann redu­zie­ren, live über­tra­gen im Radio und Video­stream ohne Publi­kum. Jetzt wird die groß­be­setz­te Fünf­te Sym­pho­nie nach­ge­holt. Nicht zu Unrecht hat sie der Kom­po­nist selbst als sein „kon­tra­punk­ti­sches Mei­ster­stück“ bezeich­net, strebt in die­sem Form­kunst­werk doch alles auf das durch eine Dop­pel­fu­ge gekrön­te Cho­ral-Fina­le zu.

Aus mysti­schem Urgrund tastet sich Bruck­ner in sei­ner B‑Dur-Sym­pho­nie vor, stellt monu­men­ta­le Klang­blöcke in den Raum, stimmt im Ada­gio fei­er­li­che Strei­cher­ge­sän­ge an und ent­fes­selt im Scher­zo stamp­fen­de Rhyth­men. Eine in ihrem Erfin­dungs­reich­tum wahr­haft „phan­ta­sti­sche“ Sym­pho­nie, die Bruck­ner zu sei­nen Leb­zei­ten aller­dings nie gehört hat. Chri­sti­an Thie­le­mann wird mit dem Sym­pho­nie­or­che­ster des Baye­ri­schen Rund­funks die­ses Werk nicht nur in Mün­chen, son­dern auch bei Gast­kon­zer­ten in Bam­berg – im Rah­men eines Orche­ster­aus­tauschs mit den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern – und beim Kis­sin­ger Som­mer aufführen.

Kon­zert­ter­mi­ne

Frei­tag, 30. Juni 2023, 20.00 Uhr, Her­ku­les­saal der Resi­denz, München Kon­zert­ein­füh­rung um 18.45 Uhr

Sams­tag, 01. Juli 2023, 19.00 Uhr, Her­ku­les­saal der Resi­denz, München Kon­zert­ein­füh­rung um 17.45 Uhr

Sonn­tag, 02. Juli 2023, 17.00 Uhr, Joseph-Keil­berth-Saal, Bamberg

Sonn­tag, 09. Juli 2023, 19.30 Uhr, Regen­ten­bau, Bad Kissingen

Pro­gramm

Anton Bruck­ner – Sym­pho­nie Nr. 5 B‑Dur

Mit­wir­ken­de

Chri­sti­an Thie­le­mann, Dirigent

Sym­pho­nie­or­che­ster des Baye­ri­schen Rundfunks

Kar­ten

Bam­berg: Infos über die Web­site der Bam­ber­ger Symphoniker

Bad Kis­sin­gen: ab € 25,- bis € 112,- erhält­lich über die Web­site des Kis­sin­ger Sommer

Live­über­tra­gun­gen

BR-KLAS­SIK über­trägt das Kon­zert am Frei­tag, 30. Juni um 20.05 live im Radio und als Video­stream auf br​-klas​sik​.de und auf brso​.de. Danach steht das Kon­zert­vi­deo on demand zum Abruf zur Verfügung.