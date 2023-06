Mela­nie und Chri­stoph Scholz erhal­ten Preis der Oberfrankenstiftung

Die Ober­fran­ken­stif­tung zeich­net in die­sem Jahr Pri­vat­per­so­nen aus, die sich durch ihr beson­de­res Enga­ge­ment her­vor­ge­tan haben. Ein mit 20.000 Euro dotier­ter Preis geht in die Gemein­de Haag, in der Mela­nie und Chri­stoph Scholz aus dem Stöckel­kel­ler ein beson­de­res Schmuck­stück gemacht haben. Das Ehe­paar selbst bezeich­net die Immo­bi­lie im Dorf­mit­tel­punkt von Untern­schreez als „Vil­la­ge Lodge, Goods & Arts“.

Am besten ver­rät ein Blick auf die Home­page, was das genau bedeu­tet. Der Stöckel­kel­ler wird näm­lich seit sei­ner Sanie­rung nicht nur als „Dorf­her­ber­ge“ mit zwei Woh­nun­gen sowie einer Feri­en­woh­nung genutzt, son­dern bie­tet mit sei­nem im angren­zen­den Schiffs­con­tai­ner instal­lier­ten Lebens­mit­tel­au­to­ma­ten auch ein klei­nes Nah­ver­sor­gungs­an­ge­bot. Dass er zudem als Aus­stel­lungs­raum genutzt wer­den kann und sich in ihm sogar eine offe­ne Comic-Biblio­thek befin­det, macht den Stöckel­kel­ler end­gül­tig zu einer ein­la­den­den Begeg­nungs­stät­te für Jung und Alt. Im ver­gan­ge­nen Jahr hat bei­spiels­wei­se die Aus­stel­lung mit dem Titel „Car­too­no­scope“ zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher angelockt.

„Sie haben sich die­sen Preis durch ihr bei­spiel­haf­tes Enga­ge­ment zur Bele­bung der Orts­mit­te Untern­schreez und durch die Schaf­fung eines neu­en Dorf­mit­tel­punk­tes für die ein­hei­mi­sche Bevöl­ke­rung abso­lut ver­dient“, lobt Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Sei­te 2 von 2 Piwer­netz, die den Preis an das Ehe­paar Scholz über­gab. Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm betont in Rich­tung Mela­nie und Chri­stoph Scholz: „Sie haben den Wert die­ser Immo­bi­lie erkannt viel Mut bewie­sen, um den Men­schen hier einen außer­ge­wöhn­li­chen Dorf­mit­tel­punkt zu bie­ten.“ Land­rat Flo­ri­an Wie­demann ergänzt: „Ich bin sehr stolz dar­auf, der­art enga­gier­te Bür­ger mit krea­ti­ven Ideen bei uns im Land­kreis Bay­reuth zu haben. Mela­nie und Chri­stoph Scholz haben aus dem Stöckel­kel­ler eine Sehens­wür­dig­keit gemacht, die wirk­lich einen Besuch wert ist.“