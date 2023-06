Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth zeigt ab Diens­tag, 4. Juli 2023, im „free­style“ im Unter­ge­schoss des RW21 Wer­ke des Kunst­clubs des Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums (MWG) in Form einer Jah­res­aus­stel­lung. Die Eröff­nung der Aus­stel­lung durch Dr. Ste­fan May­er, Kunst­leh­rer am MWG, und Teil­neh­men­den des Kunst­clubs fin­det am 4. Juli, um 16 Uhr, statt.

Der Kunst­club des MWG ist eine schul­über­grei­fen­de Platt­form für Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die ger­ne malen, zeich­nen oder sich auf eine ande­re Wei­se ger­ne gestal­te­risch betä­ti­gen. Monat­li­che Tref­fen bie­ten Ort und Gele­gen­heit, sich mit Gleich­ge­sinn­ten aus­zu­tau­schen und eige­ne Arbei­ten wei­ter­zu­ent­wickeln. Pro­jek­te, Exkur­sio­nen sowie eine Jah­res­aus­stel­lung ergän­zen die Ate­lier­ar­beit. In der Aus­stel­lung wer­den Wer­ke gezeigt, die alle im Kunst­club ent­stan­den sind.