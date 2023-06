Die Stadt Wun­sie­del hat für die Sanie­rung der Kel­ler­gas­se die Baye­ri­sche Medail­le für Denk­mal­pfle­ge erhal­ten. Über­reicht wur­de sie durch den Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kunst, Mar­kus Blu­me, am Sonn­tag in Mün­chen. Die Aus­zeich­nung wür­digt die Sanie­rung von vor­erst elf Fel­sen­kel­lern am Katha­ri­nen­berg, an der auch die unte­re Natur­schutz­be­hör­de des Land­krei­ses Wun­sie­del maß­geb­lich betei­ligt war. Von den 65 ein­ge­reich­ten Vor­schlä­gen wur­den 18 Pro­jek­te, Pri­vat­per­so­nen und Insti­tu­tio­nen ausgezeichnet.

Für Ober­fran­ken waren dies die Stadt Wun­sie­del und die Ober­fran­ken­stif­tung, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zahl­rei­che Denk­mal­pfle­ge­pro­jek­te mit cir­ca 200 Mil­lio­nen Euro in ganz Ober­fran­ken unter­stützt hat. Die Sanie­rung der Kel­ler in der Kel­ler­gas­se wur­de über ein EU-Pro­gramm zur grenz­über­schrei­ten­den Zusam­men­ar­beit des Frei­staa­tes Bay­ern und der Tsche­chi­schen Repu­blik in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Wun­sie­del und dem Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge geplant und durch­ge­führt. Her­vor­ge­ho­ben wur­den auch die ange­brach­te QR-Codes die Inter­es­sier­te zu vir­tu­el­len Kel­ler­rund­gän­gen ein­la­den und Kel­ler die teil­wei­se bar­rie­re­frei erschlos­se­nen wurden.

In der Lau­da­tio hob der Mini­ster beson­ders die gelun­ge­ne Ver­wen­dung natür­li­cher Bau­stof­fe her­vor, beson­ders die her­aus­for­dern­de aber letzt­end­lich erfolg­rei­che Suche nach geeig­ne­ten Klin­kern und Tür­be­schlä­gen, die alle­samt Son­der­an­fer­ti­gun­gen sind. Bei der Sanie­rung han­delt es sich um ein inno­va­ti­ves wie auch in höch­stem Maße denk­mal­ge­recht geplan­tes und durch­ge­führ­tes Vor­ha­ben, so Mar­kus Blume.

Für das lau­fen­de Jahr ist die Sanie­rung von wei­te­ren zwölf Kel­lern geplant, die durch den Frei­staat Bay­ern mit 515.300 € und durch die Ober­fran­ken­stif­tung mit 147.500 € geför­dert wird.