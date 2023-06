Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Noch­mal gut gegangen…

Am Frei­tag­mor­gen kurz vor 05 Uhr wur­de durch den Werk­schutz einer Fir­ma im Cobur­ger Süden zwei Ein­bre­cher mit­ge­teilt. Einer davon konn­te bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen fest­ge­hal­ten wer­den. Vor Ort stell­te sich im Nach­gang her­aus, dass sich die zwei jun­gen Män­ner zu einem Trink­ge­la­ge auf das Fir­men­dach bege­ben hat­ten. Einer von ihnen brach hier sogar ein, ver­letz­te sich aber nicht nen­nens­wert. Der ande­re konn­te über das Fall­rohr einer Dach­rin­ne wie­der nach unten klet­tern. Die 21jährigen Män­ner hat­ten bei­de exakt 1,7 Pro­mil­le im Blut. Nur mit viel Glück ist hier nichts Schlim­me­res pas­siert. Wegen Haus­frie­dens­bruch müs­sen sich bei­de trotz­dem verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Motor­rad­fah­rer leicht verletzt

Wil­helms­thal: Auf der St 2200 wischen Wil­helms­thal und Stein­berg kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 13:20 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Ein 54-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer befuhr mit sei­nem Kraft­rad die Staats­stra­ße von Wil­helms­thal kom­mend in Rich­tung Stein­berg. Eini­ge hun­dert Meter vor Stein­berg setz­te der Fah­rer zum Über­hol­vor­gang an. Wäh­rend des Über­ho­lens tou­chier­te der Motor­rad­fah­rer mit sei­nem lin­ken Spie­gel den Außen­spie­gel eines ent­ge­gen­kom­men­den Pkw Kia. Bei dem Zusam­men­stoß zog sich der Motor­rad­fah­rer einen Mit­tel­hand­bruch an der lin­ken Hand zu und wur­de des­halb ins Kran­ken­haus nach Kro­nach gebracht. Der Scha­den am Kia beläuft sich auf rund 5000,- Euro. Am Motor­rad ent­stand ein Scha­den in Höhe von etwa 500,- Euro. Die Feu­er­wehr Stein­berg über­nahm zeit­wei­se die Ver­kehrs­re­ge­lung an der Unfallstelle.

Dro­gen in der Tasche

Kro­nach: Ein 16-Jäh­ri­ger aus dem Raum Küps wird sich dem­nächst wegen eines Betäu­bungs­mit­tel­de­likts straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müs­sen. Der Beschul­dig­te war am Don­ners­tag­mit­tag von einer Poli­zei­strei­fe am Kro­na­cher Bahn­hof ange­trof­fen und kon­trol­liert wor­den. Bei der Kon­trol­le fan­den die Beam­ten bei dem bereits amts­be­kann­ten Jugend­li­chen eine Klein­men­ge an Can­na­bis, einen Grinder/​Crus­her, sowie ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Cry­st­al­rück­stän­den. Das auf­ge­fun­de­ne Betäu­bungs­mit­tel und der Grin­der wur­den sichergestellt.