Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Drei­ste Die­be schla­gen im Fried­hof zu

BAM­BERG. Don­ners­tag­mor­gen gegen 9:30 Uhr stell­te eine 75-Jäh­ri­ge ihr Fahr­rad im Fried­hof in der Hall­stadter Stra­ße ab und mach­te sich dort an die Grab­pfle­ge. Gegen 11:30 Uhr muss­te sie dann fest­stel­len, dass Unbe­kann­te aus der am Fahr­rad ange­brach­ten Sat­tel­ta­sche die Hand­ta­sche gestoh­len hat­ten. Dar­in befan­den sich ein Smart­phon, Schlüs­sel, der Geld­beu­tel mit sämt­li­chen Papie­ren und 15 Euro Bargeld.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Abge­sperr­tes Fahr­rad ver­schwin­det vom Abstellplatz

BAM­BERG. Zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag und Mon­tag­früh wur­de ein blau­es Fahr­rad der Mar­ke Zünd­app im Wert von ca. 200 Euro gestoh­len. Das Fahr­rad stand ver­sperrt an einem Fahr­rad­ab­stell­platz eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Breslaustraße.

Wer zer­kratz­te den Q7?

BAM­BERG. Mitt­woch­abend gegen 18:00 Uhr stell­te der Hal­ter eines Audi/​Q7 sein Fahr­zeug in der Her­ren­stra­ße ab. Als er am Don­ners­tag­mor­gen zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kam, muss­te er an der Fah­rer­sei­te einen Krat­zer fest­stel­len. Der Krat­zer zieht sich über eine Län­ge von 122 cm. Der hier­bei ent­stan­de­ne Scha­den wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Schü­ler auf dem Fahr­rad übersehen

BAM­BERG. Mon­tag­mor­gen befuhr eine 20-Jäh­ri­ge mit ihrem Seat die Hall­stadter Stra­ße und woll­te dort nach links in den Park­platz eines Wohn­an­we­sens abbie­gen. Hier­bei über­sah sie einen 12-Jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Der Schü­ler fuhr mit sei­nem E‑Bike in die Bei­fah­rer­sei­te des Autos, flog über den Len­ker auf die Wind­schutz­schei­be und kam am Boden zum Lie­gen. Glück­li­cher­wei­se ver­letz­te sich der Jun­ge hier­bei nur leicht. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Bau­schutt unbe­rech­tig­ter­wei­se entsorgt

BAM­BERG. Zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­früh luden Unbe­kann­te ihren Bau­schutt in einem Con­tai­ner auf einer Bau­stel­le im Syl­va­ner­weg ab. Durch die Ent­sor­gung des Bau­schutts ent­steht der dor­ti­gen Bau­fir­ma ein Scha­den in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Wei­ter­fahr­ten wur­den verhindert

BAM­BERG. Don­ners­tag­abend fiel ein 17-Jäh­ri­ger einer Zivil­strei­fe in der Lich­ten­hai­de­stra­ße durch sei­ne unsi­che­re Fahr­wei­se mit sei­nem Motor­rol­ler auf. Bei der Ver­kehrs­kon­trol­le wur­den erheb­li­che Män­gel fest­ge­stellt, unter ande­rem wur­de der Tacho abge­baut. Das Klein­kraft­rad wur­de sicher­ge­stellt und wird dem TÜV vorgeführt.

Im Lau­fe der wei­te­ren Nacht wur­de am St.-Wolfgang-Platz ein 23-Jäh­ri­ger E‑S­coo­ter-Fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass kein gül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen vor­han­den war. Auf Nach­fra­ge gab der Bru­der und Hal­ter des E‑Scooters an, ver­ges­sen zu haben, ein Neu­es zu bean­tra­gen. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF. Lebens­ge­fähr­li­che Ver­let­zun­gen erlitt ein 65-jäh­ri­ger Kraft­rad­fah­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall am Donnerstagmorgen.

Ein 55-jäh­ri­ger Auto­fah­rer über­sah den Zwei­rad­fah­rer, als er von der Kreis­stra­ße BA 5 nach links in die Bam­ber­ger Stra­ße abbog. Beim Zusam­men­stoß stürz­te der 65-Jäh­ri­ge und erlitt dabei mul­ti­ple Ver­let­zun­gen. Er muss­te durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Bei­de Unfall­fahr­zeu­ge, an denen ins­ge­samt Scha­den von ca. 7.000 Euro ent­stand, wur­den nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft sicher­ge­stellt sowie ein Gut­ach­ter an die Unfall­stel­le beordert.

ZAP­FEN­DORF. Zwei leicht ver­letz­te Per­so­nen sowie etwa 14.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­mor­gen ereig­ne­te. Beim Abbie­gen von der Kreis­stra­ße BA 1 auf die A 73 über­sah ein 64-jäh­ri­ger Auto­fah­rer den ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, VW Golf, eines 25-Jäh­ri­gen. Es kam zum Fron­tal­zu­sam­men­stoß. Mit dem Ret­tungs­dienst muss­te der Golf-Fah­rer zur Behand­lung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand jeweils Total­scha­den. Aus­ge­lau­fe­ne Betriebs­stof­fe wur­den durch eine Fir­ma abge­bun­den. Kreis­bau­hof- sowie Auto­bahn­mei­ste­rei-Mit­ar­bei­ter befan­den sich an der Unfallstelle.

Son­sti­ges

KEM­MERN. Zwi­schen Hall­stadt und Kem­mern kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag zur Gefähr­dung meh­re­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer durch einen schwar­zen Pkw, Mer­ce­des, der mit über­höh­ter Geschwin­dig­keit sowie Blau­licht und Mar­tins­horn unter­wegs war und Ver­kehrs­teil­neh­mer über­hol­te. Ermitt­lun­gen erga­ben, dass es sich bei dem Pkw um kein Ein­satz­fahr­zeug han­delt, das zu einer Blau­licht­fahrt befugt war.

Wei­te­re gefähr­de­te Ver­kehrs­teil­neh­mer bzw. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

UNTER­AU­RACH. Unter Alko­hol­ein­fluss setz­te sich am Don­ners­tag­abend ein 60-Jäh­ri­ger hin­ter das Steu­er sei­nes Pkw und geriet in der Dorf­stra­ße in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Wäh­rend der Über­prü­fung stell­ten die Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch beim Fahr­zeug­füh­rer fest, so dass ein Alko­test folg­te. Die­ser erbrach­te einen Wert von 0,52 Pro­mil­le. Der 60-Jäh­ri­ge muss mit einem 1‑monatigen Fahr­ver­bot sowie einem Buß­geld rechnen.

PRIE­SEN­DORF. Dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen bemerk­ten Poli­zei­be­am­te bei einem 30-jäh­ri­gen Mof­arol­ler-Fah­rer, der am Don­ners­tag­abend in der Haupt­stra­ße in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test ver­lief posi­tiv, so dass eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus folg­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Der Fahr­zeug­füh­rer wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit angezeigt.

ZAP­FEN­DORF. Mit ca. 80 Ein­satz­kräf­ten rück­ten am Don­ners­tag­abend die Feu­er­weh­ren aus Zap­fen­dorf, Lauf, Unter­lei­ter­bach, Ebens­feld und Ebing aus, nach­dem ein Brand in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Lau­fer Stra­ße gemel­det wur­de. Gegen­stän­de, die auf dem ein­ge­schal­te­ten Herd der Ober­ge­schoss-Woh­nung lager­ten, waren nach ersten Erkennt­nis­sen die Ursa­che des Feu­ers, bei dem ein Scha­den von ca. 30.000 Euro im Küchen­be­reich ent­stand. Ein 54-jäh­ri­ger Bewoh­ner zog sich beim Ver­such, das Feu­er selbst zu löschen, eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung zu. Er muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Schwerst­ver­letz­ter Mann nach Unfall mit Lkw im Hub­schrau­ber abtransportiert

Bam­berg. Am frü­hen Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es bei Bam­berg auf der A73 in Rich­tung Suhl zu einem Unfall zwi­schen einem Fuß­gän­ger und Lkw. Der 40-jäh­ri­ge Fuß­gän­ger wur­de durch den Auf­prall schwerst­ver­letzt. Da sich zufäl­li­ger­wei­se ein Ret­tungs­wa­gen mit Not­arzt und ein Feu­er­wehr­au­to in unmit­tel­ba­rer Nähe befan­den, war eine schnel­le erste Hil­fe­lei­stung gewähr­lei­stet. Den­noch war es not­wen­dig, einen Ret­tungs­hub­schrau­ber zu ver­stän­di­gen, mit wel­chem er schließ­lich in ein Kran­ken­haus gebracht wer­den muss­te. Der Vor­fall ver­ur­sach­te ca. 90 Minu­ten lang einen lan­gen Stau auf der A73 in Rich­tung Nor­den, da die Fahr­bahn zu Beginn der Ret­tungs­ar­bei­ten und für Start und Lan­dung des Hub­schrau­bers mehr­mals für eini­ge Minu­ten kom­plett gesperrt wer­den muss­te. Zwi­schen­durch konn­te der Ver­kehr immer wie­der ein­spu­rig vor­bei­ge­lei­tet wer­den. Der Sach­scha­den wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Hin­ter­grün­de des Unfalls sind der­zeit noch unklar und blei­ben Gegen­stand von Ermittlungen.

Sicht­bar wäh­rend der Fahrt Bier getrun­ken und so Buß­geld und Fahr­ver­bot „ein­ge­fan­gen“.

Hirschaid. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei waren am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs. Dabei fiel ihnen im Vor­bei­fah­ren ein Mer­ce­des auf, des­sen 55-jäh­ri­ger Fah­rer sicht­bar ein Bier trank. Eine Ver­kehrs­kon­trol­le war somit unum­gäng­lich und zeig­te schließ­lich durch einen frei­wil­li­gen Alko­test auf, dass der Mann mit über 0,7 Pro­mil­le Alko­hol unter­wegs war. Auf­grund sei­ner Koope­ra­ti­on und dem Alko­hol­wert im Bereich einer Ord­nungs­wid­rig­keit blieb dem Mann eine Blut­ent­nah­me erspart und ihn erwar­tet ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot. Sei­ne Wei­ter­fahrt muss­te er für eini­ge Stun­den unterbrechen.

Trotz Fahr­erlaub­nis­sper­re am Steu­er gesessen

Forch­heim. Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag einen Klein­trans­por­ter, der auf der A73 in Rich­tung Suhl unter­wegs war. Bei der Über­prü­fung des 33-jäh­ri­gen Fah­rers kam zu Tage, dass gegen ihn eine Fahr­erlaub­nis­sper­re bestand und er des­halb gar nicht hin­ter dem Steu­er hät­te sit­zen dür­fen. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis wur­de ein­ge­lei­tet und sei­ne Wei­ter­fahrt unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Rad­fah­rer stürzt

Wal­kers­brunn. Ein 44-jäh­ri­ger Mann aus Erlan­gen fuhr mit sei­nem Trek­king­rad auf der Kreis­stra­ße von Kas­berg nach Wal­kers­brunn berg­ab. Als er einen Stein auf der Fahr­bahn über­sah und über ihn fuhr, rutsch­te plötz­lich sein Vor­der­rad weg. Der Rad­ler ver­lor die Balan­ce und stürz­te auf den Asphalt. Zu sei­nem Glück trug er einen Fahr­rad­helm, der ihn vor schlim­me­ren Ver­let­zun­gen bewahr­te. Ledig­lich eine Riss­wun­de mach­te eine ärzt­li­che Behand­lung erfor­der­lich. Am Zwei­rad ent­stand nur gerin­ger Schaden.

Laden­dieb­stahl

Wei­lers­bach. Am Don­ners­tag­mor­gen wur­de eine 54-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis Bam­berg in einem Super­markt in der Eber­mann­städ­ter Stra­ße dabei ertappt, wie sie Wurst­wa­ren im Wert von 25 Euro aus der The­ke ent­nahm und in ihrem mit­ge­brach­ten Korb ver­steck­te. Anschlie­ßend pas­sier­te sie in einem unbe­ob­ach­te­ten Moment den Kas­sen­be­reich, ohne die Waren zu bezah­len. Eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl ist nun die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. An der Kreu­zung Hofäcker / Bur­ker Stra­ße kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Vor­fahrts­ver­stoß. Ein 64-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer über­sah hier­bei die vor­fahrts­be­rech­tig­te 27-Jäh­ri­ge in ihrem Pkw. Durch den Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 8.000 EUR.

Forch­heim. Auf der Franz-Josef-Strauß-Stra­ße kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Unfall auf­grund eines fehl­ge­schla­ge­nen Fahr­strei­fen­wech­sels. Hier­bei über­sah ein 50-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer den neben ihm fah­ren­den 44-Jäh­ri­gen. Bei der anschlie­ßen­den Unfall­auf­nah­me konn­te beim Ver­ur­sa­cher Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Das Alko­hol­test­ergeb­nis von 1,12 Pro­mil­le führ­te zu einer Blut­ent­nah­me und der Sicher­stel­lung sei­nes Führerscheins.

An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 10.000 EUR. Den Ver­ur­sa­cher erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Straßenverkehrs.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Zwi­schen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr am 29.06.2023 zer­stör­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Sei­ten­schei­be eines gepark­ten Pkw in der Bir­ken­fel­d­er­stra­ße. Aus dem Fahr­zeug­inne­ren wur­den dann meh­re­re Gegen­stän­de ent­wen­det. Soll­ten sie etwas Ver­däch­ti­ges in die­ser Zeit bemerkt haben, wen­den sie sich bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ken gefahren

BAD STAF­FEL­STEIN. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Dr.-Hümmer-Straße hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Don­ners­tag­abend eine 51-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin an. Hier­bei bemerk­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch, wor­auf­hin ein frei­wil­li­ger Alko­hol­test durch­ge­führt wur­de. Mit einem Ergeb­nis von 0,8 Pro­mil­le wur­de die Dame zu einer wei­te­ren Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum gebracht. Die Frau erhält eine ent­spre­chen­de Anzeige.

Fahr­rad gestohlen

MARKTZ­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Zwi­schen Mon­tag­mor­gen und Mitt­woch­nacht ent­wen­de­ten bis­lang unbe­kann­te Täter das Fahr­rad einer 19-Jäh­ri­gen, wel­ches zur Tat­zeit abge­schlos­sen im Bereich des Fest­plat­zes stand. Bei dem Zwei­rad han­delt es sich um ein wei­ßes Moun­tain­bike mit wei­ßem Rah­men der Mar­ke Sirius.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

Bad STAF­FEL­STEIN. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag kam in der Bahn­hof­stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Hier­bei wur­de durch den Pkw eines unbe­kann­ten Täters der schwar­ze BMW eines 67-Jäh­ri­gen, wel­cher zur Tat­zeit am Fahr­bahn­rand in einer Park­lücke abge­parkt war, hin­ten rechts an der Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr anschlie­ßend wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den zu küm­mern. Die Scha­dens­sum­me beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ein Schwer­ver­letz­ter und rund 10.000 Euro Sach­scha­den bei Verkehrsunfall

GRUNDFELD/BAD STAF­FEL­STEIN. Ein schwer­ver­letz­ter Rad­fah­rer und mehr als 10.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Vier­zehn­hei­li­ge­ner Stra­ße ereig­ne­te. Ein 43-jäh­ri­ger Rad­fah­rer befuhr einen Feld­weg von Lich­ten­fels nach Grund­feld. An einer Kreu­zung über­sah er einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 60-jäh­ri­gen Mer­ce­des­fah­rer, wel­cher aus Rich­tung Vier­zehn­hei­li­gen die Vier­zehn­hei­li­ge­ner Stra­ße befuhr, wor­auf­hin es zum Zusam­men­stoß kam. Hier­bei stieß der Rad­fah­rer mit dem Kopf gegen den rech­ten Außen­spie­gel des Fahr­zeugs. Er ver­letz­te sich dabei so schwer, dass er zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht wer­den musste.

Rad­fah­rer und Auto zusammengestoßen

Michel­au i. OFr./ LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich zwi­schen der Schwür­bit­zer Stra­ße und der Main­tal­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall. Zwei Rad­fah­rer befuh­ren hin­ter­ein­an­der die Main­tal­stra­ße in Fahrt­rich­tung Neu­en­sorg. Im Ein­mün­dungs­be­reich einer abknicken­den Vor­fahrts­stra­ße über­hol­te eine 41-jäh­ri­ge Frau mit ihrem VW die 58-Jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin. Als die Fahr­zeug­füh­re­rin anschlie­ßend in die Schwür­bit­zer Stra­ße ein­bie­gen woll­te, über­sah sie hier­bei den 59-jäh­ri­gen zwei­ten Rad­fah­rer, wodurch es zum Sturz kam. Hier­bei ver­letz­te er sich so schwer, dass der Mann zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum gebracht wer­den muss­te. Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf rund 2.000 Euro.