All­tag für alle Men­schen öffnen

„Inklu­si­on ist, wenn wir ein­fach und ganz selbst­ver­ständ­lich unser Leben mit­ein­an­der tei­len und unse­ren All­tag für alle Men­schen öff­nen.“ Dies beton­te Bär­bel List auf der Inklu­si­ons­preis­ver­lei­hung der Stif­tung Lebens­hil­fe Erlan­gen in der gut gefüll­ten Kel­ler­büh­ne des E‑Werks. Die Vor­stands­frau der Stif­tung sprach die Lau­da­tio für den Tabak- und Zei­tungs­la­den Wolls­dorff in den Arca­den, einer von vier Preis­trä­gern des Erlan­ger Inklu­si­ons­preis 2022|23. Die Mit­ar­bei­ten­den dort behan­deln alle Kun­din­nen und Kun­den gleich, machen kei­nen Unter­schied. Und genau so soll­te es über­all sein, ist es aber nicht.

Das trifft auch auf die schu­li­sche Inklu­si­on zu. Die Micha­el-Poesch­ke-Schu­le aber beweist seit 2018 mit dem Part­ner­klas­sen­mo­dell, dass gemein­sa­mer Unter­richt mit Kin­dern der Georg-Zahn-Schu­le ein Gewinn für alle ist. „Die Part­ner­klas­sen wer­den aus­ge­baut und ich freue mich, dass das Enga­ge­ment der Poesch­ke-Schu­le mit dem Inklu­si­ons­preis gewür­digt wird“, so Lau­da­to­rin Anke Stei­nert-Neu­wirth, Lei­te­rin des Refe­rats Kul­tur Bil­dung und Frei­zeit der Stadt Erlangen.

Ein Erfolgs­pro­jekt ist auch das inklu­si­ve Feri­en­zelt­la­ger „Zir­kus SJo­Ri“ des Stadt­ju­gend­ring Erlan­gen. „Es geht uns dar­um, mit den Stär­ken und Schwä­chen aller umzu­ge­hen und die­se in einer koope­ra­ti­ven Art zu nut­zen, um am Ende eine tol­le Show zu prä­sen­tie­ren“, sag­te Micha­el Ulb­ig, begei­ster­ter Betreu­er der Freizeit.

Dies­mal waren bei der Aus­schrei­bung des Prei­ses auch Kurz­fil­me oder Spots zu Inklu­si­on gefragt. Hier erhielt die Grund­schu­le Wei­sen­dorf im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt die vier­te Aus­zeich­nung für einen Film über ihre Part­ner­klas­se in Koope­ra­ti­on mit der Wil­helm-Pfef­fer-Schu­le. Der Bei­trag zeig­te ein­drucks­voll das selbst­ver­ständ­li­che Mit­ein­an­der der Kin­der. „Inklu­si­on soll kei­ne Wort­hül­se sein und unse­re bei­den Schu­len kön­nen stolz sein auf das, was wir tun. Alle, die heu­te Prei­se bekom­men haben, kön­nen das sein“, so Domi­nik Rei­cher­zer, Rek­tor der Wilhelm-Pfeffer-Schule.

Zum Abschluss der Ehrun­gen heiz­te die Trom­mel­grup­pe „Drum for Fun“ ordent­lich ein und lock­te alle nach drau­ßen, denn da ging es wei­ter mit dem Festi­val „Live & Lokal“. Dank gilt der Spar­kas­se Erlan­gen, der ABV Ver­si­che­rungs-Mak­ler GmbH und Sie­mens für die Unter­stüt­zung der Preis­ver­lei­hung und des Festivals.