Drei Gold- und eine Bron­ze­me­dail­le heim­sten die UAC-Wer­fer des UAC Kulm­bach bei den baye­ri­schen Leicht­ath­le­tik-Jugend­mei­ster­schaf­ten ein. Im Ham­mer­wer­fen der U18-Klas­se war der 16jährige Mat­ti Hum­mel nicht zu schla­gen. Er schleu­der­te sein 5kg-schwe­res Gerät auf 59,04 Meter und lag damit deut­lich vor den um ein Jahr älte­ren Tobi­as Sti­ast­ny (SpVgg Auerbach/Streitheim/52,42 Meter) und Bern­hard Ganslmaier(TSV Wasserburg/42,01 Meter). In der weib­li­chen U20-Klas­se hol­te sich Leo­nie Lie­ben­wald eben­falls im Ham­mer­wer­fen die Gold­me­dail­le und den baye­ri­schen Mei­ster­ti­tel. Sie beför­der­te Ihre 4kg-Stahl­ku­gel auf schö­ne 52,76 Meter. Dahin­ter folg­ten Julia Bone­wit (LG Stadt­wer­ke Mün­chen) mit 50,06 Meter und Lara Holz­ap­fel (LG Aschaf­fen­burg), die auf 45,93 Meter kam. End­lich wie­der ein­mal über die 60-Meter-Linie flog in der männ­li­chen U20-Klas­se der Ham­mer von Linus Lie­ben­wald. Der 19jährige Jura-Stu­dent lag am Ende mit 60,40 Meter klar vor der Kon­kur­renz. Auf Platz zwei folg­te Nico Kehr­le vom DJK Mem­min­gen mit 44,57 Metern. Die Bron­ze­me­dail­le ging über­ra­schend an Linus Lie­ben­walds Ver­eins­kol­le­gen Max Hüb­ner. Der Speer­wer­fer, der durch eine Schul­ter­ver­let­zung in sei­ner Spe­zi­al­dis­zi­plin nicht antre­ten konn­te, kam mit dem 6kg-schwe­ren Gerät auf 43,15 Meter.