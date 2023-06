Am Brun­nen­fest Wochen­en­de traf sich der Abschluss­jahr­gang von 1967 der dama­li­gen Wun­sied­ler Han­dels­schu­le in Wun­sie­del. Auf­grund des Enga­ge­ments von Hel­mut Päplow wur­den die ehe­ma­li­gen Han­dels­schü­ler im gro­ßen Rat­haus­saal von Zwei­tem Bür­ger­mei­ster Man­fred Söll­ner emp­fan­gen. „Ich bedan­ke mich bei Hel­mut Päplow für sei­nen Ein­satz die ehe­ma­li­gen Schü­ler in Wun­sie­del zu ver­sam­meln und freue mich den ein oder ande­ren wie­der in Wun­sie­del zu sehen,“ freut sich Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Man­fred Söllner.