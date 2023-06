Sport-Thie­me, nach eige­nen Anga­ben Deutsch­lands größ­ter Ver­sand­händ­ler von Sport­ge­rä­ten für den insti­tu­tio­nel­len Sport, will die Nach­hal­tig­keit sei­ner Pro­duk­ti­on und Dienst­lei­stung für Kun­den ein­deu­tig sicht­bar machen. Das ent­spre­chen­de Scoring ent­wickelt nun der Bay­reu­ther Sport­wis­sen­schaft­ler Prof. Dr. Peter Kuhn gemein­sam mit Stu­die­ren­den der Uni­ver­si­tät Bayreuth.

Wolf­ram Nim­mer­rich­ter, Cor­po­ra­te Social Respon­si­bi­li­ty Mana­ger bei Sport-Thie­me, erklärt die Hin­ter­grün­de: „Seit der Ein­füh­rung der stra­te­gi­schen Nach­hal­tig­keits­aus­rich­tung von Sport-Thie­me im Jahr 2021 suchen wir nach einem Weg, wie wir die ver­schie­de­nen nach­hal­ti­gen Pro­dukt­merk­ma­le in einem Score zusam­men­fas­sen kön­nen. Das Ziel dabei ist, dass Kun­den in einer über­sicht­li­chen und schnell erfass­ba­ren Dar­stel­lung erken­nen kön­nen, wie nach­hal­tig ein Sport­ar­ti­kel ist.“ In ersten Ver­su­chen hat Sport-Thie­me die mög­li­chen nach­hal­ti­gen Pro­dukt­merk­ma­le zusam­men­ge­tra­gen. Nach dem heu­ti­gen Stand der Tech­nik kann noch nicht von kom­plett nach­hal­ti­gen Pro­duk­ten aus­ge­gan­gen wer­den, son­dern es kann ledig­lich von nach­hal­ti­gen Pro­dukt­merk­ma­len die Rede sein. „Durch den Kon­takt zu dem Pro­jekt ‚spor­tainable‚ an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth sind wir jetzt dabei, den Score auf ein neu­es, wis­sen­schaft­lich fun­dier­tes Niveau zu heben, indem wir die Kri­te­ri­en des Euro­pean Sus­taina­bi­li­ty Report­ing Stan­dards (ESRS) anwen­den und auf die Pro­duk­te bezie­hen“, sagt Nimmerrichter.

Unter dem Namen „spor­tainable®“ ent­wickel­te Prof. Dr. Peter Kuhn 2021 ein Scoring, das Nach­hal­tig­keit in der Sport­bran­che auf einen Blick erkenn­bar machen will. Es ver­bin­det das Prin­zip des „Nut­ri-Scores“ mit dif­fe­ren­zier­ten Kri­te­ri­en. An der Far­be im Score erken­nen Verbraucher*innen auf einen Blick, wie nach­hal­tig und sozi­al fair ein Turn­schuh, Ten­nis­schlä­ger oder die Orga­ni­sa­ti­on eines Fuß­ball­spiels ins­ge­samt ist. Der Score setzt sich aus öko­lo­gi­schen, sozia­len und Gover­nan­ce-Kate­go­rien zusam­men, unter denen eine Viel­zahl kon­kre­ter Kri­te­ri­en liegt, die zugleich den Stand der For­schung und aktu­el­le regu­la­to­ri­sche Maß­ga­ben für die Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung wider­spie­geln. „Es geht also um ein Scoring-System, das auf wis­sen­schaft­lich fun­dier­ten und gesetz­lich defi­nier­ten Nach­hal­tig­keits­stan­dards basiert und das auf alle Ele­men­te des Sports, also Pro­duk­te, Orga­ni­sa­tio­nen und Dienst­lei­stun­gen, ange­wen­det wer­den kann“, sagt Kuhn.

Der Sport­wis­sen­schaft­ler defi­niert jetzt mit Stu­die­ren­den der Sport­tech­no­lo­gie und der Sport­öko­no­mie Nach­hal­tig­keits­kri­te­ri­en für Sport-Thie­me Pro­duk­te, befragt dazu Expert*innen, ent­wickelt eine ent­spre­chen­de Soft­ware und holt die Kon­su­men­ten-Reso­nanz ein. Die­se Arbeit soll bis Ende 2023 zu einem vor­läu­fi­gen Abschluss kom­men, an dem am Bei­spiel eines aus­ge­wähl­ten Sport­ge­räts sicht­bar wird, wie der Score aus­sieht und funk­tio­niert. Sport-Thie­me hat rund 19.000 Pro­duk­te im Pro­gramm, dar­un­ter so unter­schied­li­che wie Bäl­le, Fit­ness­ge­rä­te, und The­ra­pie­pro­duk­te. Wenn der „spor­tainable-Score“ steht, soll er an wei­te­ren Pro­duk­ten erprobt werden.