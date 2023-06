Selbst erzeug­ter Strom für alle: jun­ge Bam­ber­ger Bür­ger­en­er­gie-Genos­sen­schaft ermög­licht gün­sti­gen Zugang zu PV-Bal­kon­kraft­wer­ken mit erneu­ter Sammelbestellung

Wie kann jede*r einen Bei­trag zur Ener­gie­wen­de lei­sten und dabei selbst pro­fi­tie­ren? Eine mög­li­che Ant­wort auf die­se Fra­ge heißt “Bal­kon­kraft­wer­ke”. Bis zum 9. Juli läuft die zwei­te Sam­mel­be­stel­lung für PV-Bal­kon­mo­du­le der “fei Bür­ger­en­er­gie eG” aus Bam­berg. Die jun­ge Genos­sen­schaft unter­stützt Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­fach und unkom­pli­ziert bei der Bestel­lung von Bal­kon­kraft­wer­ken: die­se redu­zie­ren die jähr­li­che Strom­rech­nung um bis zu 150€. Doch vor allem macht es Spaß und ein wenig Stolz, eige­nen Strom zu Hau­se zu erzeugen.

Am 15. Juni infor­mier­ten die Vor­stän­de Dari­us Psche­rer und Fabi­an Schil­ler im Auf­trag der Pro­jekt­lei­tung des Pro­jek­tes Mit­Mach­Kli­ma der Stadt Bam­berg, inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum The­ma Bal­kon­so­lar in der Bam­ber­ger Tou­ris­mus­in­for­ma­ti­on. Am 19. Juni schloss sich dar­an noch eine Bür­ger­sprech­stun­de zum The­ma im Bür­ger­la­bor an. Infor­miert wur­de über alle wich­ti­gen tech­ni­schen und recht­li­chen Details zum eige­nen Bal­kon­kraft­werk. Außer­dem konn­ten sich die Teilnehmer*innen ein Bild von einem PV-Modul und einem Wech­sel­rich­ter vor Ort machen.

Bereits Ende April hat­te Fabi­an Schil­ler die erste erfolg­rei­che Bal­kon­kraft­wer­ke-Grup­pen­be­stel­lung durch­ge­führt. Nur eine Woche nach Abschluss der Bestel­lun­gen wur­den über 70 PV-Modu­le mit ent­spre­chen­den Wech­sel­rich­tern und Mon­ta­ge­sy­ste­men aus­ge­lie­fert. Anschlie­ßend haben die über 40 Teilnehmer*innen ihre PV-Bal­kon­mo­du­le vom Ver­teil­punkt in der Ohm­stra­ße in Bam­berg abge­holt. Somit haben enga­gier­te Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger ca. 25 kWp PV-Lei­stung in ihrer Stadt zugebaut.

Die aktu­el­le Grup­pen­be­stel­lung der fei ermög­licht einen Rabatt von 15% und beinhal­tet alle not­wen­di­gen Kom­po­nen­ten für die Instal­la­ti­on zu Hau­se. Das gün­stig­ste Ange­bot beträgt 350–400€, je nach Mon­ta­ge­sy­stem. Lei­sten Sie einen Bei­trag zur loka­len Ener­gie­wen­de und wer­den Sie unab­hän­gi­ger von Strompreisschwankungen!

Alle rele­van­ten Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung zur Grup­pen­be­stel­lung online unter: https://​fei​-buer​ger​en​er​gie​.org/​b​a​l​k​o​n​k​r​a​f​t​w​e​r​ke/

Link zum Pro­jekt Mit­Mach Kli­ma der Stadt Bam­berg: https://​www​.mit​mach​kli​ma​.de/