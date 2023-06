CREU­ßEN, LKR. BAY­REUTH. Don­ners­tag­nacht brann­ten zwei Fahr­zeu­ge in Creu­ßen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt wegen Brand­stif­tung und sucht nach Zeugen.

Gegen 23.20 Uhr in der Nacht zum Frei­tag teil­ten Anwoh­ner dem Not­ruf mit, dass ein Fahr­zeug auf dem Gelän­de einer Auto­werk­statt in Creu­ßen brennt. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr stan­den ein Wohn­mo­bil und ein dane­ben gepark­tes Auto bereits lich­ter­loh in Flam­men. Die Feu­er­wehr konn­te den Brand schnell löschen. Bei­de Fahr­zeu­ge brann­ten voll­stän­dig aus, der Sach­scha­den liegt im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Eurobereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat noch vor Ort die Ermitt­lun­gen über­nom­men und geht der­zeit von vor­sätz­li­cher Brand­stif­tung aus. Die Ermitt­ler wol­len auch einen Zusam­men­hang mit einem Brand Mit­te Mai in unmit­tel­ba­rer Nähe nicht aus­schlie­ßen. Am 15. Mai, etwa zur glei­chen Zeit, gegen 23.10 Uhr, brann­ten auf einem Grund­stück der Gemein­de Creu­ßen ein Anhän­ger und meh­re­re Kraft­rä­der. Auch hier bestä­tig­te sich der Ver­dacht der Brandstiftung.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth bit­tet des­we­gen um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat am 15. Mai oder gestern, 29. Juni 2023, jeweils kurz nach 23 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in Creu­ßen im Bereich Hin­ter­mühl­weg gese­hen? Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/645–0 entgegen.