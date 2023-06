Ein wichtiger Schritt zur Förderung eines sicheren und nachhaltigen Verkehrssystems in der Region (v.l.n.r.): Bürgermeisterin Ilse Dölle (Eckental), MdL Walter Nussel, Landräte Alexander Tritthart (ERH) und Armin Kroder (Nürnberger Land), Bürgermeister Thomas Lang (Lauf) mit MdL Norbert Dünkel und MdEP Marlene Mortler beim gemeinsamen Spatenstich an der Landkreisgrenze in Herpersdorf bei Bullach. Foto: Landratsamt ERH/Stephanie Mack